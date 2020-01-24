經濟

內地客650萬沽影岸‧紅2房 3年新低

【明報專訊】受武漢肺炎疫情影響，各區二手屋苑均錄低價成交，亦有內地客低價沽貨套現。東涌影岸‧紅一個2房單位，最新以650萬元售出，貼近上月屋苑1房單位成交價，更是屋苑2房單位近3年新低。天水圍嘉湖山莊一個3房撻訂戶，則以618.8萬元售出，較本月初成交價平約1%。

成交價與上月1房價相若

中原分區營業經理王英堂表示，影岸‧紅B座低層F室，實用531方呎，2房間隔，原由內地客於2010年1月以260萬元購入收租。去年中租約完結，因社會運動令持貨心態轉弱，遂叫價750萬元放售，可惜連月社會運動加上近期肺炎疫情擴散，最新減價100萬元或13%，以650萬元沽出，實呎12,241元。王氏指，屋苑2房單位近年做價均企穩於700萬元以上，今次成交價屬屋苑2房單位近3年最平。上月一個1房單位以620萬元售出，即上述2房成交價近屋苑1房價。原業主持貨10年，帳面獲利390萬元或1.5倍。

嘉湖3房撻訂貨619萬重售

此外，有單位撻訂後以低價重售，嘉湖山莊樂湖居7座中層A室，實用面積636方呎，3房連套房間隔，本月初原以623萬元售出，買家其後撻訂，新近再以618.8萬元售出，較之前成交價低4.2萬元或1%，實呎9730元。原業主早於2004年以125萬元買入單位，帳面獲利493.8萬元或近4倍。

環宇海灣3房910萬 半年跌一成

荃灣環宇海灣3座高層A室，實用566方呎，3房間隔，原業主去年9月放盤價1000萬元，累減90萬元或9%後，新近以910萬元沽出，實呎16,078元，相對屋苑同類單位半年前成交價曾高見1010萬元，現時回落100萬元或一成。原業主2014年以603.6萬元買入單位，帳面獲利306.4萬元或51%。

壹環3房2100萬沽 8年實蝕50萬

另方面，再有二手業主蝕使費沽貨離場。市場消息指，灣仔壹環高層G單位，實用856方呎，3房連士多房間隔，原以2300萬元放售，最新減價至2100萬元售出，實呎24,533元，屬市價水平。原業主2012年約2052萬元購入，持貨8年後帳面雖然獲利48萬元，但若連釐印費等使費計，料實蝕約50萬元或2.4%。

相關字詞﹕壹環 環宇海灣 撻訂重售 嘉湖山莊 低價成交 蝕讓成交 影岸‧紅

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