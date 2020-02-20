零售寒冬港資縮規模 外資乘勢低價租舖擴張

食其家22萬租旺角1570呎舖

除了日資超市驚安の殿堂外，另一間日資公司、日本三大牛肉飯連鎖店之一的食其家（Sukiyaすき家），於去年7月、即反修例風暴期間，該店明確地表示，計劃去年底前落實於本港設店，並於去年11月以月租22萬元租用旺角亞皆老街31號地下A舖，以面積約1570方呎計，呎租約140元，呎租較同區鄰近舖位租金低35%。

雖然商舖位處亞皆老街及新填地街交界的單邊位置，並非一線街舖，但勝在鄰近大型購物商場朗豪坊，加上屬人氣日本品牌，開張後吸引市民大排長龍光顧。

SEPHORA傳去年200萬進駐ifc

另早於2009年進軍香港市場的化妝品零售商SEPHORA，當時於旺角荷李活商業中心開設實體店，惟開業不足兩年便結業。

該品牌店於去年4月、零售淡市時再度捲土重來，市傳以月租200萬元租用中環ifc mall逾4000方呎商舖，開設本港旗艦店，其呎租高達500元，並於去年9月開業，備受女士追捧。