經濟

驚安逆市租將軍澳2.5萬呎商場 月租50萬每呎20元 平絕港分店

【明報專訊】武漢肺炎重創本港零售業，日資超市「驚安の殿堂」卻趁租金回調逆市擴充，新近租用由私募基金豐泰地產持有的將軍澳南MONTEREY PLACE 1樓約2.5萬方呎樓面，月租約50萬元，呎租僅20元，每呎租金為驚安の殿堂在港4間分店之中最低。

明報記者 甘潔瑩

儘管本港近一年零售市况慘淡，先有反修例風暴，至現時的武漢肺炎殺入香港，驚安の殿堂卻無懼零售寒冬，自去年首度進駐香港市場後，一年內連環租用4個面積各以萬方呎計的商舖，共涉約15萬方呎樓面，成近年最積極拓展本港零售業務的外資零售商。

一年內連租4舖共15萬呎樓面

作為港人遊日本「朝聖地」之一的驚安の殿堂，過去一年先後在港承租3個商舖，分別位於尖沙嘴、荃灣西及銅鑼灣，而最新承租的位於將軍澳南唐俊街MONTEREY PLACE，據悉月租約50萬元，呎租約20元，為4間分店中月租及呎租最低，該店日前已與商場業主舉行簽約儀式。與另外3間分店相同，將軍澳南分店亦沿用旗下品牌DON DON DONKI，最快今年第四季開業。

4分店每年總租金開支料4800萬

翻查資料，驚安の殿堂去年7月首度登陸香港，目前已租用4間商舖，其中3間落戶於新入伙住宅的商場內，4間共佔地15萬方呎，每月租金支出料約400萬元，每年租金支出更達4800萬元。

本港首間分店落戶於於尖沙嘴美麗華酒店地庫，去年7月開幕，樓面2.3萬方呎，24小時營業，月租約100萬元；同年12月於荃灣西新盤海之戀基座商場OP MALL設第二間分店，商店面積達5萬方呎，為本港旗艦店，月租達150萬元，為4間分店中月租最貴，但該店僅營業至凌晨1時；尚在籌備中的銅鑼灣店，位於百德新街珠城大廈2至5樓，4層樓面共4.8萬方呎，預計今年下半年開業。

MONTEREY店最快尾季開業

豐泰發言人指，自去年3月至今，澳南海岸整體出租率近七成，商戶於去年底已陸續開業，租戶組合多元化，包括海景餐飲、兒童教育、綜合生活雜貨及國際學校等。澳南海岸一直收到不少來自不同類型商戶的租務查詢，同時致力為區內居民提供一個集海景餐飲零售的一站式休閑目的地。

資料顯示，澳南海岸由3個商場組成，分別為MONTEREY PLACE、SAVANNAH PLACE及CAPRI PLACE，樓面共34.55萬方呎，以MONTEREY PLACE面積最大，達16.6萬方呎。項目原由會德豐（0020）持有，豐泰地產2018年10月以33.8億元購入作長線投資。

相關字詞﹕驚安の殿堂 豐泰地產

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