經濟

香港地產

奧園高層9200萬購畢一複式

【明報專訊】雖然新型冠狀病肺炎的疫情持續嚴峻，但仍有商界人士大額入市；內房中國奧園（3883）執行董事、高級副總裁陳嘉揚，於2月初、即武漢肺炎在本港爆發後，以9200萬元購入九龍塘畢架山一號一個特色單位，較毗鄰單位去年9月成交呎價低約3.5%。

土地註冊處資料顯示，畢架山一號18座頂層複式A室，實用2276方呎，本月初以9200萬元易手，實呎40,422元，登記買家為陳嘉揚（Chan Ka Yeung Jacky），中英文姓名均與中國奧園（3883）執行董事、高級副總裁相同，料為同一人。

呎價較同類單位低3.5%

資料顯示，同座頂層實用面積2268方呎B室，去年9月以9500萬元易手，實呎41,887元；換言之，上述成交之A室，實呎較5個月前B單位低3.5%。

另今次沽出物業之原業主，於2014年以8000萬元購入單位，持貨近5年，帳面獲利1200萬元或15%。

此外，近日不少半新盤或市區迷你戶，都錄蝕使費成交，土地註冊處資料顯示，西灣河柏匯極高層J室，實用211方呎開放式間隔，1月底以520萬元售出，實呎24,645元；原業主2015年8月以504萬元購入，持貨4年半帳面僅獲利約16萬元，如若扣使印花稅及佣金等開支，相信明賺實蝕約4萬元。

柏匯開放式業主蝕4萬離場

另市場消息指，近日爆發疫情的紅磡黃埔花園，屋苑4期3座高層F室，實用814方呎3房間隔，原業主最初叫價1380萬元，最新減價至1230萬元售出，減價150萬元或11%，實呎15,111元。

資料顯示，屋苑同座、同面積高層F室，曾於2018年10月以1550萬元售出，實呎19,042元。換言之，今次成交價較1年半前同類單位的售價，低320萬元或逾兩成，即使扣除樓層因素，今次成交價相信亦較1年半前平超過10%。而今次售出單位之原業主，早於1988年以113萬元購入，及後轉名至相關人士名下，單位32年間升值1117萬元或近10倍。

相關字詞﹕黃埔花園 柏匯 蝕使費 減價成交 畢架山一號 中國奧園

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