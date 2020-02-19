東京街重建項目收37份意向書

發展商指疫情對投地影響微

市建局計去年初推出觀塘恒安街項目後，相隔逾一年再推出項目；雖然目前疫情擴大令社會氣氛持續低落，項目仍獲發展商踴躍遞交意向書。據悉，有份遞交東京街/福榮街發展項目意向書的發展商包括新地（0016）、新世界（0017）、華懋、英皇（0163）、宏安地產（1243）、遠展（0035）、其士（0025）、爪哇（0251）、建灝地產等；中資方面，則包括中海外（0688）、碧桂園（2007）、遠洋（3377）等。

新地副董事總經理雷霆回應本報查詢表示，集團是次有遞交意向書；事實上，新地不乏與市建局合作項目，包括土瓜灣Downtown 38、大角嘴形品‧星寓，以及油麻地窩打老道8號等。

遠洋集團助理銷售總監王維榮遞交意向書時表示，發展地產項目需時數年，現時疫情對投地未必構成太大影響，但出價會反映不同因素，如市場狀况、項目規模大小和剪裁等，若投得地皮將興建中小型單位。對未來樓價，他回應指「無水晶球估不到」，但長遠看好本港物業市場發展。

可建175伙 單位最細376呎

上述東京街/福榮街發展項目佔地約11,517方呎，將會重建作商住大廈，總樓面面積約10.4萬方呎樓面，包括約1.15萬方呎商業樓面，住宅部分預計提供約175伙，初步建議興建面積約376至700方呎的中小型單位，預計2023至2024年落成。

另中標發展商須按發展協議列明有關標準與品質，可持續發展和智能系統的要求。

毗鄰恆大．睿峰現呎價2.26萬

綜合業界人士表示，項目估值9.37億至11.44億元，每方呎樓面地價即約9000至1.1萬元，而項目鄰近恒大（3333）恆大．睿峰，目前正在市場推售，單位成交呎價約2.25萬至2.26萬元。