經濟

香港地產

發展商：疫情擴散影響新盤興建

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情影響廣泛，除了零售業及餐飲業生意大受打擊外，連帶發展商旗下新樓盤的建築進度、銷售部署亦受拖累，其中嘉華國際（0173）表示，因地盤有不少工人新春後從內地回港，須隔離14天，令開工的工人人數有所減少；會德豐（0020）亦表示，疫情令物流運輸受影響，部分物資如新盤的物業模型無法運抵本港。

嘉華：

工人內地回港須隔離兩周

事實上，農曆新年假期後，已有發展商暫停旗下所有建築地盤的工程。嘉華國際營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明表示，雖然集團旗下項目並無正式停工，但由於不少工人是從內地回港，公司亦緊守隔離14天的衛生安排，故開工的工人人數減少，同時有建築材料因運輸受阻，而延遲到港，對建築進度有一定影響，但現時已逐步恢復正常。

會德豐：物業模型無法抵港

另會德豐地產常務董事黃光耀表示，武漢肺炎疫情的確影響新盤部署，或地盤工程進度，並影響新盤銷售；舉例說，旗下將軍澳日出康城第9C期已籌備推售，但其物業模型卻因為在中國內地製造，早前受疫情影響而無法運到香港。

新世界地盤加強防疫清毒

值得一提的是，另一大型發展商新世界（0017），早在本月4日起，旗下全部工商物業的建築地盤停工兩星期，以減低病毒社區傳播風險，當中主要項目包括大圍站上蓋、機場航天城項目等。

14天停工期限已屆滿，據了解，新世界全數地盤已經復工，而員工在進入地盤前，也必須量度體溫，並會加派工人消毒及清潔。

相關字詞﹕武漢肺炎 新盤推售 嘉華 會德豐 新世界 地盤停工

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