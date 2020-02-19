寄望疫情淡化 新盤3300伙擬下月搶灘 會德豐：康城9C期籌備工作如火如荼

明報記者 林尚民

事實上，自農曆新年後，武漢肺炎疫情日益嚴重，各大發展商亦暫緩推售新盤，令本月一手成交量大減，據本報統計至昨晚為止，本月首18日合共只錄約165宗成交，故有個別發展商以「高佣」政策促銷，據悉佣金比例高逾10%的新世界（0017）元朗瑧頤，昨天單日便錄得約19宗成交，令過去4日合共錄得約48宗買賣，為近日交投最活躍新盤。

長實SEA TO SKY涉1422伙規模最大

不過，部分發展商表明，旗下樓盤會在疫情穩定後推出，會德豐地產常務董事黃光耀昨日出席活動時稱，旗下將軍澳日出康城第9C期早前已獲批預售，現正籌備推售工作，待疫情穩定後，會加快落實推盤時間表，希望可維持在首季推出，擬3月推售，項目涉及503個單位。

黃續指，同系涉413伙的藍田茜發道項目第1期，預計第二季或今年中推售，下半年會推出啟德沐泰街項目（兩期共涉646伙）。他補充，港鐵屯馬線1期通車後，啟德OASIS KAI TAK已售出5伙，成交呎價2.53萬至2.57萬元。

日出康城料成主戰場

綜合市場資訊，新盤市場共有7個樓盤有望於3月推出，共涉3358個單位，當中以長實SEA TO SKY規模最大，涉1422伙，項目早前已獲批預售，由於SEA TO SKY與日出康城第9C期屬同區，令將軍澳勢成主戰場。至於新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，雖然暫時仍未獲批預售，但估計可於短期內批出，項目涉及699伙。

另一方面，有發展商被問及會否以加佣推售旗下樓盤，嘉華（0173）營業及市場策劃（香港地產）總監溫偉明稱，疫情對各行各業都有影響，但現時市况與2003年SARS不同，自己近日亦有參觀二手樓，見單位減價即有需求，故集團目前都是如常推盤，未考慮加佣促銷。

嘉華建議港府放寬辣稅

另嘉華計劃3月以現樓形式推售大埔白石角嘉熙的貨尾單位，涉及超過200個單位，價錢會有5%調整，但未有透露是加價或是減價。溫偉明建議，政府可考慮放寬辣稅，例如容許港人多購一、兩個單位收租，又或容許內地人來港買樓自住，方便他們在港投資或工作。