湯文亮：新冠肺炎的背後陰謀（未FC）

澳門同學唔知在那裏收到不少關於新冠肺炎傳說，有同學話今次中國政府賴嘢，比美國佬落毒，新冠病毒是美國製造出來。不過，亦有同學話病毒是中國製造，唔覺意流入社會，反而冇同學話是由於食用蝙蝠、果子狸，或者穿山甲引發病毒。有同學問我聽到什麼消息，愈天馬行空愈好，我話收到一個消息，未fact check，冇人會信，因為我都唔信。

有人同我講，今次新冠肺炎病毒是由中美貿易戰開始，大家都知道，話就話中美貿易戰，其實是中國比美國撳住嚟打。雖然中國亦有還擊，向美國加徵關稅，不過，這亦是無奈之反擊，如果不是特朗普要連任，中國應該會很麻煩。現在雙方同意先簽定第一階段協議，當中主要是中國要大量向美國購買豬肉、大豆等農產品，作用是減少貿易逆差，至於第二階段就難過登天，當中包括開放金融市場和知識產權法等。老實說，中國如果全面開放，與當日金國元顏阿骨打的鐵騎在中國境內搶掠沒有分別，但如果唔開放，美國就會不斷加徵關稅，正是一個進退兩難的局面。

現在中國開放金融 美國人也不敢來

老友聞說有領導人在百無聊賴時睇湯告魯斯的《強戰世界》，發覺外星人的實力如此強大，但仍敵不過地球上微小細菌或病毒，靈機一觸，認為中國亦可以用病毒來阻止美國強迫中國開放金融市場，因此出現新冠肺炎病毒，美國亦可能收到信息，在病毒出現後便匆匆撤僑，但特朗普覺得可能中伏，因為病毒沒有在美國甚至全世界廣泛傳播，所以並沒有提及新冠肺炎有利美國，他的幕僚就多次提及。

現在，在中國境內的美國人差不多全撤，就算開放金融市場，估計亦不會太多美國人夠膽進入中國做事，中美貿易協議第二階段就會無限期延遲，結果香港的重要性又再次提高！我將故事講完，所有同學都話我天馬行空，有同學問我fact check咗未，我話唔使check，故事一則而已。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]