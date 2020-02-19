周顯：有料之人 翻身唔難

他說：「所以如果他要合作，可以隨時找我，歡迎之至，因為他只是一時失利，但個人還是很有價值。」

蕭公子一時失利 個人還是很有價值

其實相同的話，我也同某位富豪身上聽到過，多就無，兩三百億點都有，而且出名非常精明，在股壇是前3名之內。（大家都應該估到七七八八。）他對於阿一的potential還非常看好，也十分願意投資在對方的身上。所以，如果個市好番，我和很多朋友還是非常看好蕭定一，認為他必然很快翻身，因為娛樂圈，搞電影，很容易找到投資者。不過個市咁靜，就乜都死啦！但根據鐘擺定律，牛熊循環，個市遲早會好番，到時又係一條好漢。

我記起當年蕭若元，在2000年後，死下死下咁，但係過了幾年，等到一個機會，就即刻彈返起，笑傲江湖，𠵱家仲做埋香港第一KOL𠻹！

其實一個人只要有能力，而且積極面對逆境，過幾年，十居其十，都可以翻到身。最弊就好似羅兆輝咁，放棄咗自己，否則他在2003年之後，澳門賭業飛天，以他咁醒目，又咁勤力，人際關係又咁好，搵番十億八億，是易如反掌的事。

[周顯 投資二三事]