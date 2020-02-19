張兆聰：股息增長超預期 持恒生勝匯控

美股不斷創新高，完全無視武漢肺炎的影響，當蘋果宣布首季銷售無法達標，市場反應自然較大，市前跌幅曾達到4％。武漢肺炎對美國的影響，較多是在供應鏈層面傳導，部分品牌如百勝中國、NIKE等也會受壓，但只要中國經濟沒有崩盤，美國經濟和美股仍大致安全。

匯控收入增長無力 靠削成本

在人行放水達3萬億元的刺激下，A股走出一波如2015年般的「牛市」，昨日更有基金創出一天獲認購1200億元的紀錄。V形反彈後的市况，基本上已假設疫情快將完結，經濟可全面回復正常，但鍾南山預計2月下旬雖然會是確診個案的高峰期，亦強調這不是拐點，更擔心武漢肺炎與流感病人若無法區分，人傳人便無法終止。實際上，自中央要求強行復工，也已發生多宗企業集體感染事件。恒指在26,000點、27,000點時，大家願意博疫情快將完結，但逼近至28,000點，大家都傾向獲利了結。昨日又傳美國有意開打新一輪科技戰，限制向中國輸出半導體技術。暫時大家都只有等，等疫情進展決定方向、等中央和地方更多救市出台、等市况回落出現低吸機會，較大可能在27,000點至28,000點區間徘徊。

匯控業績其實不差，但不再回購股份還是打擊了氣氛。集團計劃裁員多達3.5萬人，估計是要加大力度壓縮低回報的歐美市場，這是好事，但管理層亦承認過去高回報的市場如香港，未來盈利能力亦會減弱。匯控多年來仍然處於一個困局，收入難以增長，依靠削減成本，盈利和股本回報率無法持續改善，股價偏弱。現價股息率達到7厘，只僅次於2016年初中國經濟崩盤時，市帳率相對股本回報率，放在近5年水平也是吸引。但拿取7厘股息便要長期持有，這樣的話便要面對信貸市場轉差的風險，隨時得不償失。

恒生5厘股息 基本因素穩健

恒生下半年盈利也明顯放緩，主要受預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥，近乎倍增至18.37億元拖累。筆者翻查彭博數字，以半年度計算，2019年下半年的減值撥備達13.2億元，僅次於2008年下半年及1998年下半年，估計已相當足夠，也反映管理層希望在去年盈利相對較好的年份偷步減值，2020年壓力會較小。從收入來看，中國地區僅佔低單位數字，以貸款組合來看，在香港以外使用的貸款佔比為21.4％，相信主要是在內地經營的港企，並非國企民企，質量較好。至於本港失業率開始上升，但情况也遠優於1998年和2008年，而受疫情影響較大的批發及零售、康樂活動等合共佔比僅低單位數字。事實上，恒生絕大部分貸款都是與地產相關，考慮到本港按揭市場首期如此之高、發展商的負債比率又低，恒生的信貸風險非常有限。以超過5厘的股息率和穩健基本因素，恒生仍然優於匯控，當恒生股東也優於當其存戶。

[張兆聰 還看今朝]