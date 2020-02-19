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經濟
2020年2月19日星期三
技術取勝
投資策略
匯控三年減3.5萬人 停回購兩年 王冬勝：亞洲區人手輕微影響
主席列4風險：疫症社運中美衝突脫歐
全年少賺33％遜預期
穆迪降華GDP增速至5.2%
恒生下半年盈利跌3.3% 無裁員計劃
太古獨董林夏如突辭任 曾批林鄭 上任不足兩月 太古：作為評論員與公司不協調
冠君去年分派增2.3% 稱考慮減租
標普︰短期內複審收費公路營運商
數碼通中期純利跌兩成至2.65億元
畢馬威建議預算案 派1萬元消費券
青海省投過半數債權人同意要約
恒指「疫市」現黃金交叉 手機相關股拖累 挫429點後夜期續跌
賭場重開無助濠賭股價 近全線下滑
九倉高銀金融齊盈警
蘋果因應疫情發盈警 iPhone供求皆弱 首季收入將難達標
沃爾瑪美同店銷售增1.9％ 遠遜預期
寧德時代傳替特斯拉供不含鈷電池
張兆聰：股息增長超預期 持恒生勝匯控
植耀輝：入市港視 只宜小注
技術取勝：匯控有機會試55元低位
國泰fanfares「休息片刻」
劉思明：手機設股備回吐 5G概念看高一線
周顯：有料之人 翻身唔難
湯文亮：新冠肺炎的背後陰謀（未FC）
寄望疫情淡化 新盤3300伙擬下月搶灘 會德豐：康城9C期籌備工作如火如荼
發展商：疫情擴散影響新盤興建
東京街重建項目收37份意向書
邱騰華胞弟申重建九龍塘翠亨園
奧園高層9200萬購畢一複式
D2 Place商場提供租金減免
楊書健：看好民生零售房託 英國新加坡房託料跑贏全球
技術取勝：匯控有機會試55元低位
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【明報專訊】ASM太平洋96元關鍵支持（圖）
天工國際望守2.8元支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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主席列4風險：疫症社運中美衝突脫歐
全年少賺33％遜預期
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