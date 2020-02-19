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植耀輝 焦點股

投資策略

植耀輝：入市港視 只宜小注

【明報專訊】近日親朋見面或通話，講得最多的一句話應該是「買夠貨未？」這裏所指的「當然」不是股票，而是口罩、廁紙和消毒水等日常生活品。過去一段時間大家經常頻頻撲撲搶貨，未必有心情或時間入市，唯有寄望疫情早日過去，香港人能盡快恢復正常生活。

在武漢肺炎肆虐下，投資市場依然不乏機會。上周跟大家提及阿里健康（0241），股價繼續如入無人之境；但其實上周仍有兩隻股份受關注，分別是網龍（0777）及香港電視（1137）。兩者均看準時機在股價抽升後配股，不過市場評價有別。網龍不乏資金，今次抽水某程度上有點令投資者意外，股價急跌亦合理；至於香港電視近年積極拓網購，對資金有一定需求，而且在配股前亦曾發通告指有意集資，只是投資者可能興奮過度未有太在意。不過大家更在意的，應該是近期港視網購生意急增，以及能否達至虧轉盈。

局限香港 市場始終有限

單看港視早前公布1月份營運數據，平均每日交易量按月及按年分別上升19.8%及64.7%至22,400宗，平均每日訂單交易總額亦同比上升49.3%至1090萬港元。雖然交易量增長強勁，只是規模是否足夠則是未知之數，基於香港市場發展空間實在有限，未來能否再「諗計」進一步擴展業務空間，可能就是港視能否取得最終成功之關鍵。最後亦談談股價。早前強勢明顯跟氣氛炒作有關，惟隨着配股後，股價已顯著回落，昨日收市價計由高位已回落近35%。由於疫情持續以及預期2月交易量將再創新高，預期股價仍會有所炒作，但持續基本面仍有待觀望，故入市亦只宜小注及先訂出入策略。

（筆者並未持有相關股份）

耀才證券金融集團研究部總監

[植耀輝 焦點股]

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