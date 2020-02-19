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寧德時代傳替特斯拉供不含鈷電池

【明報專訊】路透社引述知情人士稱，特斯拉（Tesla）正與內地電動車電池生產商寧德時代接洽，為內地生產的特斯拉電動車使用不含鈷的電池鋪路。消息稱，雙方協商已超過一年，談判已進入尾聲。電動車電池的原料當中，鈷是最昂貴的金屬之一。若雙方達成協議，這將是特斯拉首次在產品線使用磷酸鋰鐵（LFP）電池。消息表示，LFP電池的成本較特斯拉現有電池低「兩位數百分比」。

摩根士丹利預期，特斯拉股價在最樂觀的情况可升至1200美元，惟大摩傾向認為，特斯拉股價有下行壓力，並維持其「減持」的評級，目標股價為每股500美元，意味較目前約850美元的股價有四成下跌空間。特斯拉股價昨早段升6%。在過去6個月，特斯拉股價升逾2倍。

摩根士丹利分析師喬納斯（Adam Jonas）的報告稱，與其他汽車股相比，特斯拉的不利風險較大。在最樂觀的情况下，預計到2030年，特斯拉的電動車銷量可達400萬輛，經營利潤率為12％。不過在基本的情况，到2030年其電動車銷量為220萬輛，經營利潤率為10％。

摩根士丹利預期，內地疫情影響特斯拉生產，加上部分歐洲市場需求疲軟，特斯拉第一季交付量可能只有8.9萬輛，低於分析師普遍預期，其季度虧損可能達4.4億美元。

蓋茨：首輛電動車不是特斯拉

微軟創辦人蓋茨向YouTube紅人MKBHD透露，人生首次購入的電動車不是特斯拉，而是保時捷Taycan，儘管他讚揚特斯拉帶動汽車行業轉向電動化，以減少碳排放應對氣候變化的挑戰。特斯拉行政總裁馬斯克回應稱，與蓋茨的談話總是沒趣。

（綜合報道）

[國際金融]

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