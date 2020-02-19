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沃爾瑪美同店銷售增1.9％ 遠遜預期

【明報專訊】美國主要零售商沃爾瑪（Walmart Inc.）的網上銷售業務雖持續增長，惟聖誕旺季的銷售仍然疲軟。在截至1月的2020財年第四季，沃爾瑪的美國同店銷售額增長1.9％，遠低於該公司原先預期。在中國有大量門店的沃爾瑪表示，將繼續監察內地疫情發展，但在本財年的指引未包括疫情的潛在財務影響。 沃爾瑪股價早段升0.9％

留意內地疫情發展對業務影響

沃爾瑪表示，感恩節期間銷售強勁，惟聖誕節前幾周的一般商品銷售疲軟，玩具、電子遊戲和服裝銷售疲弱。不過由於網上雜貨的訂單增加，沃爾瑪在美國的電商銷售額在第四季按年增長35％。行政總裁麥克米倫（Doug McMillon）稱，雖然聖誕節前的美國銷售額比預期弱，但新年開局良好。沃爾瑪預計在2021財年，美國同店銷售額將至少增長2.5％。在剛結束的財年，美國同店銷售增長2.8％。沃爾瑪預計，本財年的美國電商業務增長30％，低於2020財年的37％。

沃爾瑪上季繼續投資於網上銷售業務，為門店提升自動化，並為一些無利可圖的電商品牌裁員。沃爾瑪財務總監比格斯（Brett Biggs）稱，沃爾瑪上季繼續削減開支，但省下來的錢不及預期多。沃爾瑪上季的經營溢利按年跌12.3％至53億美元。上季整體收入按年增長2％至1416.7億美元，利潤增長12%至41.4億美元。

總括來說，沃爾瑪近年表現勝過多數美國零售商。這主要因為它擴張網上雜貨業務，並搶佔了老牌百貨Sears的部分市場份額。聖誕旺季多家美國傳統零售商的表現都令人失望。例如零售商Target的玩具及電子產品銷售疲軟，表現未能符合原先預期。梅西（Macy's）百貨則計劃再關閉125家門店。

（綜合報道）

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