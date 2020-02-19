蘋果因應疫情發盈警 iPhone供求皆弱 首季收入將難達標

受消息影響，歐亞股市昨紛紛下滑，科技相關股票跌幅明顯。蘋果早段最多跌3%至314.61美元。美股3大指數早段向下。市場對疫情的憂慮，拖累道指早段連續第3日下跌。美國10年期國債孳息跌至1.54厘。國際油價跌逾1%。期金升穿每盎司1600美元，為兩周高位。

蘋果上月28日公布季績時預測，截至3月底的第2財季營收介乎630億至670億美元（約4910億至5220億港元）。當時鑑於疫情蔓延，蘋果訂出的營收預測範圍比以往大。時隔近3周，在內地擁有龐大供應鏈的蘋果致函投資者，稱預計無法達到原先預估的營收水平。信中將營收無法達標歸咎兩大因素，一是內地廠房在農曆年後雖陸續復工，且供應鏈的廠房均不在湖北，但復工進度仍未如預期，導致iPhone全球供貨短缺，進而影響營收；二是疫情促使蘋果在內地的門店及經銷途徑關閉或縮短營業時間，且顧客大減，導致產品需求大受影響。

內地春節後復工進度未如預期

蘋果以「情况不斷演變」為由，未公布最新營收預測，僅說4月財報會提供更多資訊。《金融時報》引述熟知蘋果生產計劃的消息人士稱，負責主理新一代iPhone生產的人員，推遲逾兩周才返回內地。另一人稱，內地人流問題令廠房各級職員都難以復工。

熟悉蘋果生產的人士稱，蘋果的準時制（just-in-time）供應鏈「極其脆弱」，依賴全球數百家供應商和製造商互相配合，只要一個環節出問題，就會影響整條生產線。知情人士稱，蘋果主要代工商鴻海的目標，是在2月底前恢復內地50%的生產，3月中恢復到80%。

供應鏈「極脆弱」 依賴數百供應商

蘋果除了多數產品在內地組裝，也是內地最成功的美國品牌之一，去年在華銷售額達440億美元，幾乎佔該公司總收入五分之一。受疫情影響，其對內地製造業和消費者的雙重依賴，令蘋果處於弱勢。

去年1月，蘋果以中國經濟降溫、iPhone出貨欠佳為由罕見下調盈利預測，股價單日暴跌10%。不過隨着iPhone 11系列的發布，訂閱服務銷售增長，以及市場憧憬其即將推出的首款5G智能手機，蘋果股價已較去年初低位升約1倍。蘋果仍需要iPhone的穩定供應，才能延續其銷售增長勢頭。iPhone迄今仍為蘋果貢獻約六成營收。

3月發布廉價版iPhone存變數

消息稱，蘋果計劃在3月發布售價約399美元的廉價版iPhone，但目前計劃存在變數。蘋果還準備上半年推出新版iPad Pro，但有可能延遲或暫停推出。疫情正影響到環球供應鏈。由亞洲到歐洲許多裝配線都有賴內地供應零件。福士汽車（Volkswagen）稱，旗下部分內地工廠復工時間再推遲一周。快意佳士拿（Fiat Chrysler）因無法從內地獲取零件，暫停在塞爾維亞的生產。由於市場預計中國需求減少，油價近期跌約一成，鐵礦石價格受壓。

（綜合報道）

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