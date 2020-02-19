九倉料去年少賺一半 受累內地物業減值

九倉現時主力在內地經營投資物業及發展，其在內地的物業發展部門，截至2019年6月底共有土地儲備約360萬平方呎，地點多位於華東及成都、重慶。公告指，因應現行評估的內地發展物業可變現淨值，可能產生減值虧損而要作出撥備，因此估計2019年盈利按年大跌約50%。以2018年度純利66.23億元計，2019年盈利或降至33億元左右。

高銀金融在初步審閱投資物業的草擬估值報告及經管理層評估，為反映香港整體物業的市况，集團手上的投資物業公平值，有別於2018年底止上半年度淨增加12.99億元，2019年底止上半年度減少淨額約1.94億元，因此預期今年上半年度將由盈轉虧。同時，公司亦預期酒品貿易業務的營業額下降約31%，財務費用亦增加67%。現時該集團手上主要投資物業，為位於九龍灣的高銀國際金融中心。