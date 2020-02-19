賭場重開無助濠賭股價 近全線下滑

【明報專訊】澳門賭場明天重開，不過濠賭股股價未受惠，昨天幾乎全線下跌。摩根大通更發表報告直言，預估2月份全月賭收按年大跌八成。金沙中國（1928）昨日接受澳門媒體訪問時更指，周四重開時只會重開兩成賭枱應市。
摩通料2月賭收大跌八成
濠賭股中，昨日只有金沙股價收市倒升0.12%，守穩40元，其餘皆下跌。股價跌幅最大為新濠國際（0200），跌2.88%。摩通指入境受限及交通不便，難以引起內地遊客外遊意欲，因此預期2月份賭收大跌，銀河三期、上葡京及倫敦人甚至要延期數個月開幕。
花旗報告更預期，賭場重開對短期內博彩收入的改善幫助不大，並估計賭廳需減聘人手，惟長遠仍樂觀。
瑞銀認為，澳門賭場重開，與維持業界8.4萬人生計關係較大，但不要期望短期復蘇。
永利澳門（1128）回覆本報指，已獲政府批准周四恢復營運，但為確保團隊及賓客健康與安全，配客賓客需求和人力資源分配，會分階段地開放賭場。
另金沙中國總裁王英偉接受澳廣視訪問時表示，只會開放兩成至兩成半賭枱，共四成博彩部僱員復工，有限度營運，金沙城中心娛樂場將繼續暫停營運，之後逐步恢復全面營運。
雖然根據澳門的幸運博彩法規賭場須全年營運，停業引起部分業界爭議，但當地人士指，澳門特首破格祭出《傳染病防治法》，暫時或永久關閉場所，未至無法可依。