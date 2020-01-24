恒指「疫市」現黃金交叉 手機相關股拖累 挫429點後夜期續跌

明報記者 陳子凌

昨日傳出美國擬阻止供應商向華為出售晶片，華為供應商之一舜宇（2382）曾挫6.64%，低見125.1元，收市跌4.85%，收報127.5元，是跌幅最大藍籌。另外，蘋果預期全球iPhone供應將暫時受到限制，瑞聲（2018）亦曾挫5.35%，收市跌3.65%，收報56.7元。

受華為拖累 舜宇領跌

其他手機相關股也捱沽，ASM太平洋（0522）挫10%，富智康（2038）跌1.56%，中芯（0981）亦插6%。不過，獲大摩唱好於5G市場的潛力，中興（0763）逆市升3.18%。

大市昨低開193點，午後受累匯控績差兼裁員，恒指跌幅擴大，最多插463點。大市成交1013.86億元。國指跌152點，報10,805點。恒指夜期至晚上11時報27,433點，低水97點。

跌市之下，恒指50天線卻升穿250天線，形成終極黃金交叉的升浪信號，耀才證券研究部總監植耀輝卻認為，就算技術上利好，但要說大市趨勢開始轉向是言之尚早，因為從後市來看，疫情未明朗，另外即將進入業績期，料不少公司去年表現欠佳，昨又傳出中美糾紛，後市變數更形複雜。

匯控績後恒指跌幅擴大

事實上，對上一次出現終極黃金交叉是去年3月下旬，但5月中美關係急速惡化，恒指已掉頭向下，恒指在僅兩個月的升浪只累升不足4%。另一方面，雖然去年8月底50天線跌穿250天線，呈現終極死亡交叉，但恒指已提前於7月底開始急跌，半個月累插10%，所以過去一年以50天線及250天線多次交匯，指標性有限。