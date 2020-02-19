畢馬威建議預算案 派1萬元消費券

【明報專訊】財政司長陳茂波將於下星期三（26日）宣讀2020/2021年度財政預算案，畢馬威預計，截至今年3月底的2019/2020財年，港府將錄得477億元財赤。畢馬威中國企業稅務諮詢合伙人梁愛麗認為，政府於下財年赤字將進一步擴大，主要由於去年下半年開始影響本港經濟的因素未在政府財政上完全反映，近月相繼推出的民生措施及250億防疫基金，有部分開支會在下財年才反映。
2019/2020財年料錄477億財赤
另外，畢馬威中國企業稅務諮詢合伙人何家輝認為，政府宜從即時措施上改善企業及個人現金流，建議推一次式負稅率措施，按企業本年度首100萬元稅務虧損提供補貼上限16.5萬元；採取稅務虧損轉回，容許2019/20年度稅務虧損一次過抵扣2018/19年度應評稅利潤，虧損轉回上限300萬元，退稅上限50萬元；此外，允許延遲稅務申報和繳交期限，並豁免2020/2021年度50%個人暫繳稅。
畢馬威亦建議政府向18歲或以上香港永久居民派發1萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，70歲以上香港居民則可透過高齡津貼收取1萬元現金；另外提供住宅物業租金支出的稅務減免，上限每年10萬元，為期15年。中小企方面，引入中小企業區，以優惠租金提供辦公空間，及改善現有再工業化等培訓計劃。