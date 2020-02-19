畢馬威建議預算案 派1萬元消費券

2019/2020財年料錄477億財赤

另外，畢馬威中國企業稅務諮詢合伙人何家輝認為，政府宜從即時措施上改善企業及個人現金流，建議推一次式負稅率措施，按企業本年度首100萬元稅務虧損提供補貼上限16.5萬元；採取稅務虧損轉回，容許2019/20年度稅務虧損一次過抵扣2018/19年度應評稅利潤，虧損轉回上限300萬元，退稅上限50萬元；此外，允許延遲稅務申報和繳交期限，並豁免2020/2021年度50%個人暫繳稅。

畢馬威亦建議政府向18歲或以上香港永久居民派發1萬元電子消費券，特定用於一般消費、飲食和消閒娛樂，70歲以上香港居民則可透過高齡津貼收取1萬元現金；另外提供住宅物業租金支出的稅務減免，上限每年10萬元，為期15年。中小企方面，引入中小企業區，以優惠租金提供辦公空間，及改善現有再工業化等培訓計劃。