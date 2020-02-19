經濟

數碼通中期純利跌兩成至2.65億元

【明報專訊】數碼通（0315）昨午公布2019年底止中期業績，因為手機銷售利潤及漫遊業務下滑，集團純利按年下降兩成至2.65億元。中期息每股派0.145元。執行董事兼總裁葉安娜表示，儘管香港接連受社會運動及武漢肺炎疫情影響，卻無礙5G服務今年中推出，同時亦見到市民在家工作令數據使用量增加。她估計，連同5G建網費用，全年資本開支料介乎6億至6.5億元。

市民在家工作 數據使用量增

葉安娜表示，在武漢肺炎肆虐期間，會有小量門市關閉，及縮短門市營業時間，並轉向網上運作。就算旅客減少令境內漫遊業務受壓，但是因為有很多人留家工作，反而推動數據用量上升。同時企業應用方案業務有部分項目盈利較高，亦有望提高ARPU（每名用戶平均收入）。

在開發5G服務方面，葉安娜表示，留意到韓國的營運商透過提供很多內容及體驗，去提升ARPU；在開拓收入模式方面，5G更可推動收入共享、訂購甚至正常收費模式。最終上客多少，她謂要視乎有多少應用推出及手機可供選擇而定，現時要透露具體收費計劃是言之過早。

小量門市關閉 縮短門市營業時間

集團執行董事及首席財務總監陳啟龍預期，連同5G建網、服務提升及產能擴充等在內，全年資本開支約6億至6.5億元，5G建網的資本開支會低過4G。

執行董事鄒金根補充，5G的營運成本比4G稍高，當中用電成本可能會提高20%。但是陳啟龍稱，用電成本向來佔總成本只1%，因此電力成本上升影響有限，反而員工佔總成本25%，則需要控制及着手提高效率，例如引入Chatbot藉此減省客戶服務中心工作，將同事調配至其他職能，最終可減少租用地方做客服中心的租金。

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