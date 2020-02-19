經濟

冠君去年分派增2.3% 稱考慮減租

【明報專訊】持有花園道3號及朗豪坊的冠君產業信託（2778）公布全年可分派收入為16.48億元，按年增加2.3%，每基金單位分派增2%至0.2666元。集團租金收益總額按年增3.8%至27.78億元。

同時，冠君旗下朗豪坊受社會事件影響，商戶去年銷售額大跌19.4%，逆轉2018年升17.6%的勢頭。集團正考慮向租戶提供進一步減租，並會加強市場推廣工作，集中力量重振租戶業務。

朗豪坊商戶去年銷售額挫19%

冠君產業信託指出，去年花園道3號和朗豪坊辦公樓的租金收益分別增加8.7%和7.2%，朗豪坊商場則下跌4.9%，拉低了整體業績。集團表示，2019年因社會衝突加劇令消費情緒及旅客人數在下半年進一步下跌，抵消信託在上半年取得的穩健增長，寫字樓物業組合的續租租金錄得升幅，彌補了朗豪坊商場意料之外的疲弱表現。

信和酒店旗下餐廳兼營外賣

去年花園道三號的出租率由2019年中的95.8%微跌至年底的93%﹔集團指出，部分租戶雖有意租用更多空間，但因宏觀環境不明朗而擱置計劃。

集團預期，隨着中環甲級寫字樓整體租金下滑及空置率上升，花園道3號亦未能倖免。項目於2019年底的現收呎租由2018年底的98.61元升至2019年底的107.76元。

集團指出，朗豪坊期內以內地旅客為銷售對象的商舖尤其受影響，旺角一帶因爆發衝突導致港鐵站局部關閉及堵路，截斷商場的部分通道，亦令期內商場人流出現低雙位數的跌幅。期內現收呎租則由2018年底184.28元升至2019年的190.49元。

另外，信和信和酒店旗下各餐廳在疫情下亦兼做外賣，除了直接透過皇家太平洋酒店、城市花園酒店、港島太平洋酒店、黃金海岸酒店及中環．石板街酒店餐廳預訂外，亦可登入戶戶送（Deliveroo）手機程式享用指定餐廳的外送服務。

上 / 下一篇新聞

匯控三年減3.5萬人 停回購兩年 王冬勝：亞洲區人手輕微影響
匯控三年減3.5萬人 停回購兩年 王冬勝：亞洲區人手輕微影響
主席列4風險：疫症社運中美衝突脫歐
主席列4風險：疫症社運中美衝突脫歐
全年少賺33％遜預期
全年少賺33％遜預期
穆迪降華GDP增速至5.2%
穆迪降華GDP增速至5.2%
恒生下半年盈利跌3.3% 無裁員計劃
恒生下半年盈利跌3.3% 無裁員計劃
太古獨董林夏如突辭任 曾批林鄭 上任不足兩月 太古：作為評論員與公司不協調
太古獨董林夏如突辭任 曾批林鄭 上任不足兩月 太古：作為評論員與公司不協調
標普︰短期內複審收費公路營運商
標普︰短期內複審收費公路營運商
數碼通中期純利跌兩成至2.65億元
數碼通中期純利跌兩成至2.65億元
畢馬威建議預算案 派1萬元消費券
畢馬威建議預算案 派1萬元消費券
青海省投過半數債權人同意要約
青海省投過半數債權人同意要約
恒指「疫市」現黃金交叉 手機相關股拖累 挫429點後夜期續跌
恒指「疫市」現黃金交叉 手機相關股拖累 挫429點後夜期續跌
賭場重開無助濠賭股價 近全線下滑
賭場重開無助濠賭股價 近全線下滑
九倉高銀金融齊盈警
九倉高銀金融齊盈警
蘋果因應疫情發盈警 iPhone供求皆弱 首季收入將難達標
蘋果因應疫情發盈警 iPhone供求皆弱 首季收入將難達標
沃爾瑪美同店銷售增1.9％ 遠遜預期
沃爾瑪美同店銷售增1.9％ 遠遜預期
寧德時代傳替特斯拉供不含鈷電池
寧德時代傳替特斯拉供不含鈷電池
張兆聰：股息增長超預期 持恒生勝匯控
張兆聰：股息增長超預期 持恒生勝匯控
植耀輝：入市港視 只宜小注
植耀輝：入市港視 只宜小注
技術取勝：匯控有機會試55元低位
技術取勝：匯控有機會試55元低位
國泰fanfares「休息片刻」
國泰fanfares「休息片刻」
劉思明：手機設股備回吐 5G概念看高一線
劉思明：手機設股備回吐 5G概念看高一線
周顯：有料之人 翻身唔難
周顯：有料之人 翻身唔難
湯文亮：新冠肺炎的背後陰謀（未FC）
湯文亮：新冠肺炎的背後陰謀（未FC）
寄望疫情淡化 新盤3300伙擬下月搶灘 會德豐：康城9C期籌備工作如火如荼
寄望疫情淡化 新盤3300伙擬下月搶灘 會德豐：康城9C期籌備工作如火如荼
發展商：疫情擴散影響新盤興建
發展商：疫情擴散影響新盤興建
東京街重建項目收37份意向書
東京街重建項目收37份意向書
邱騰華胞弟申重建九龍塘翠亨園
邱騰華胞弟申重建九龍塘翠亨園
奧園高層9200萬購畢一複式
奧園高層9200萬購畢一複式
D2 Place商場提供租金減免
D2 Place商場提供租金減免
楊書健：看好民生零售房託 英國新加坡房託料跑贏全球
楊書健：看好民生零售房託 英國新加坡房託料跑贏全球