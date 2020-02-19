冠君去年分派增2.3% 稱考慮減租

同時，冠君旗下朗豪坊受社會事件影響，商戶去年銷售額大跌19.4%，逆轉2018年升17.6%的勢頭。集團正考慮向租戶提供進一步減租，並會加強市場推廣工作，集中力量重振租戶業務。

朗豪坊商戶去年銷售額挫19%

冠君產業信託指出，去年花園道3號和朗豪坊辦公樓的租金收益分別增加8.7%和7.2%，朗豪坊商場則下跌4.9%，拉低了整體業績。集團表示，2019年因社會衝突加劇令消費情緒及旅客人數在下半年進一步下跌，抵消信託在上半年取得的穩健增長，寫字樓物業組合的續租租金錄得升幅，彌補了朗豪坊商場意料之外的疲弱表現。

信和酒店旗下餐廳兼營外賣

去年花園道三號的出租率由2019年中的95.8%微跌至年底的93%﹔集團指出，部分租戶雖有意租用更多空間，但因宏觀環境不明朗而擱置計劃。

集團預期，隨着中環甲級寫字樓整體租金下滑及空置率上升，花園道3號亦未能倖免。項目於2019年底的現收呎租由2018年底的98.61元升至2019年底的107.76元。

集團指出，朗豪坊期內以內地旅客為銷售對象的商舖尤其受影響，旺角一帶因爆發衝突導致港鐵站局部關閉及堵路，截斷商場的部分通道，亦令期內商場人流出現低雙位數的跌幅。期內現收呎租則由2018年底184.28元升至2019年的190.49元。

另外，信和信和酒店旗下各餐廳在疫情下亦兼做外賣，除了直接透過皇家太平洋酒店、城市花園酒店、港島太平洋酒店、黃金海岸酒店及中環．石板街酒店餐廳預訂外，亦可登入戶戶送（Deliveroo）手機程式享用指定餐廳的外送服務。