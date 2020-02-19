太古獨董林夏如突辭任 曾批林鄭 上任不足兩月 太古：作為評論員與公司不協調

【明報專訊】去年陷入「政治風暴」的太古（0019）昨日公布，去年11月獲委任、今年1月才上任集團獨立董事的政治經濟學者兼中文大學客座副教授林夏如，「閃電」辭任。太古解釋，林夏如「作為一位獨立評論員與學者，與公司業務營運的現實狀况不協調的可能性漸受關注」，最終在雙方「達成共識」下辭任，意味林很有機會遭太古勸退。林夏如不時評論港府施政，其女兒、亦是前政務司長唐英年外甥女郭佳怡（Stefani Kuo），去年12月亦曾上載短片批評港府及警隊處理反修例示威的手法，未知是否與太古「不協調」的導火線。
明報記者 方楚茵
本報曾向太古查詢包括林夏如的何種評論，令集團覺得與「公司業務營運的現實狀况不協調的可能性漸受關注」，曾否要求林夏如別作出類似評論，是否受政治事件影響有關集團業務決定，以致集團對於林的身分敏感度及委任是否錯判，及林的女兒郭佳怡曾發表有關反修例的短片影響等，太古僅回應指出，公告已交代林教授辭任的原因，對於公告並無其他補充。
太古今次未有具體說明林夏如與「公司業務營運的現實狀况不協調」涉及何事。然而，林夏如近年不時就本港政局發表意見，包括在去年9月4日，特首林鄭月娥宣布撤回逃犯條例修訂後，林夏如曾於美國受訪指「時機已經太遲了，現在解決問題的成本更高，是政府造成的錯誤」，又指「若她（林鄭）在6月宣布撤回會很有幫助」。
林夏如多次公開評論反修例事件
林夏如在訪問中形容反修例運動為「這是個時代的記憶」，指許多參與的年輕人可能一輩子都不會忘記，稱「製造出這個時代的記憶，是政府的一個錯誤」，認為港人不會隨便、輕易放棄爭取民主、真普選的使命等。
長女曾上載短片抨擊港府警隊
除林夏如本人外，她的長女郭佳怡曾上載短片抨擊港府及警隊，由於郭同時亦是唐英年外甥女，期間惹來廣泛關注，最終唐英年需發聲明澄清。比對時間，太古是在11月22日宣布委任林夏如為獨董，而郭佳怡則是在12月18日上載短片，更令人關注太古疑似勸退林夏如的背後原因。
太古及旗下的國泰航空（0293）過去大半年，已多次捲入政治風波。其中國泰自去年7月起，因旗下員工參與反修例活動及罷工等，直接導致內地民航局於8月9日對國泰發出安全風險警示，禁止國泰曾參與示威集會的航空員工執行飛往內地航線的職務。
由於航權將直接影響國泰經營命脈，故國泰及太古其後作出多輪行動望挽回殘局，包括解僱多名涉及示威活動的員工，更換管理層，包括在8月份行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任，由鄧健榮及林紹波接替等（見表）。