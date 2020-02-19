太古獨董林夏如突辭任 曾批林鄭 上任不足兩月 太古：作為評論員與公司不協調

明報記者 方楚茵

本報曾向太古查詢包括林夏如的何種評論，令集團覺得與「公司業務營運的現實狀况不協調的可能性漸受關注」，曾否要求林夏如別作出類似評論，是否受政治事件影響有關集團業務決定，以致集團對於林的身分敏感度及委任是否錯判，及林的女兒郭佳怡曾發表有關反修例的短片影響等，太古僅回應指出，公告已交代林教授辭任的原因，對於公告並無其他補充。

太古今次未有具體說明林夏如與「公司業務營運的現實狀况不協調」涉及何事。然而，林夏如近年不時就本港政局發表意見，包括在去年9月4日，特首林鄭月娥宣布撤回逃犯條例修訂後，林夏如曾於美國受訪指「時機已經太遲了，現在解決問題的成本更高，是政府造成的錯誤」，又指「若她（林鄭）在6月宣布撤回會很有幫助」。

林夏如多次公開評論反修例事件

林夏如在訪問中形容反修例運動為「這是個時代的記憶」，指許多參與的年輕人可能一輩子都不會忘記，稱「製造出這個時代的記憶，是政府的一個錯誤」，認為港人不會隨便、輕易放棄爭取民主、真普選的使命等。

長女曾上載短片抨擊港府警隊

除林夏如本人外，她的長女郭佳怡曾上載短片抨擊港府及警隊，由於郭同時亦是唐英年外甥女，期間惹來廣泛關注，最終唐英年需發聲明澄清。比對時間，太古是在11月22日宣布委任林夏如為獨董，而郭佳怡則是在12月18日上載短片，更令人關注太古疑似勸退林夏如的背後原因。

太古及旗下的國泰航空（0293）過去大半年，已多次捲入政治風波。其中國泰自去年7月起，因旗下員工參與反修例活動及罷工等，直接導致內地民航局於8月9日對國泰發出安全風險警示，禁止國泰曾參與示威集會的航空員工執行飛往內地航線的職務。

由於航權將直接影響國泰經營命脈，故國泰及太古其後作出多輪行動望挽回殘局，包括解僱多名涉及示威活動的員工，更換管理層，包括在8月份行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任，由鄧健榮及林紹波接替等（見表）。