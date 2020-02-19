恒生下半年盈利跌3.3% 無裁員計劃

全年盈利升3% 派息升9.3%

恒生銀行全年盈利按年升3%至248.4億元（見表），淨利息收入按年升7%至322.55億元，主要由於賺取利息之平均資產增加7%、存款息差改善，以及來自無利息成本資金之收益增加，但基於證券及基金買賣活動減少，當中淨服務費收入按年減少9%。經營支出亦升7%至130.57元，主要是對員工、科技以及提升服務的投資。該行宣布派中期股息每股4元，去年每股派息合共8.2元，按年升9.3%。

恒生銀行財務總監梁永樂表示，該行未來派息將維持穩步增長，但政策受各種波動因素影響，需視乎監管要求及銀行資本的運用，該行會定期檢視有關因素。他又指出，在經濟惡化預測下，銀行借貸將趨向保守，並會對客戶的信貸質素審查採取審慎策略，以確保銀行的資產質素。

鄭慧敏：疫情對信用損失構成壓力

恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏表示，基於新型冠狀病毒的爆發，預期經濟放緩下消費意欲削弱，假設疫症如SARS般屬短期問題，預料經濟將很快恢復或反彈，反之疫情若持續至今年下半年，將對本港經濟、中小企及該行的預期信用損失構成壓力。她又指出，經濟放緩未會影響銀行長遠投資在科技及人才等政策，該行在本月登記數碼銀行的人數按月增加26%，使用數碼服務的客戶亦錄得雙位數增幅。據業績報告顯示，該行去年個人網上銀行的本地客戶按年增加8%，流動理財服務的活躍用戶亦增加38%。

花旗發表報告指出，恒生去年下半年盈利低於該行及市場預期的7%，同期淨利息收益率因受壓而收窄2個基點（1%等如100基點）至2.19%，而貸款損失率錄得28個基點，高於市場預期的22個基點，都將為其帶來下行風險。不過，該行預計恒生未來的貸款增長及財富管理收入等將趨強勁，故予以目標價179元。恒生昨日跌0.4%，收報163.9元，跌幅小過匯控。