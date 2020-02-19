全年少賺33％遜預期

【明報專訊】匯控（0005）去年列帳基準除稅前利潤為133億美元，減少33%，差過市場預期的187.39億美元至210億美元。第四季列帳基準除稅前虧損達39億美元（約304億港元）。列帳基準的數據較預期差，只因出現73億美元的大額商譽減值，以及10億美元的英國銀行徵費支出。扣除這些因素，其全年經調整除稅前利潤222.12億美元，按年上升5%，高過市場預期的217.7億美元；第四季經調整除稅前利潤43億美元，亦好過市場預期的39億美元。
第4季稅前蝕304億 派息維持不變
匯控末期股息每股0.21美元（約1.63港元），全年派0.51美元，按年持平。
匯控解釋，商譽減值部分來自環球銀行及資本市場業務整頓計劃，以及長期經濟增長率假設下調，其中40億美元和環球銀行及資本市場業務有關，另外25億美元則來自歐洲工商金融業務。
匯控去年宣布不能達到全年平均有形股本回報率（ROTE）11%的目標，最終全年ROTE報8.4%，按年下跌0.2個百分點。另一指標經調整收入增長率與支出增長率之差（JAWS）則維持正數，全年為3.1%。普通股一級資本充足率14.7%，按年上升0.7個百分點。淨息差按年收窄0.02個百分點，至1.58%。
香港續為增長火車頭，第四季列帳基準稅前盈利按年仍升2.07%至26.14億美元，帶動亞洲區稅前盈利按年增長2.2%至40.38億美元。由於歐洲業務虧損和商譽減值，全年計，亞洲區佔集團稅前盈利高達138%。
摩根士丹利發布報告，預計匯控今明兩年淨息差持續疲弱。雖然認為資本重組可在未來帶來增長機會，不過ROTE會面臨挑戰，因此維持「減持」評級，目標價52元。