匯控三年減3.5萬人 停回購兩年 王冬勝：亞洲區人手輕微影響

明報記者 歐陽偉昉

匯控暫停回購兩年，昨日在港股價最低曾見57.5元，收市報57.75元，跌2.78%。其後在倫敦股市低開3.5%，至昨晚跌幅續擴大，截至晚上10時半，報556.1便士（約56.27港元），下跌5.86%，較港股收市低2.57%。

倫敦股價續跌 低港收市2.6％

祈耀年表示，3年減3.5萬人並非裁員，他透露集團每年有2.5萬人自然流失，即3年會流失7.5萬人，集團可透過凍結招聘等方法削減職位，最終達至減少3.5萬名員工的目標。至於匯控會否在香港裁員，祈耀年沒明確回應，僅重申香港繼續是集團增長的中心，匯控將增加在亞洲，特別是香港的投資。去年匯控整體員工人數按年持平於23.5萬人，主要地區如英國、中國內地等都有增長，香港則維持在3.1萬人。

主管亞太區業務的匯豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝，昨向全體亞洲區員工發內部電郵，指亞洲是集團盈利貢獻最大、未來投資最多的地區，但隨着集團加快在各業務加快應用科技自動化，同時配合新的集團架構，會有部分角色流失，但他強調亞洲區在員工總數上的淨影響不大。

主要削減歐美風險加權資產

匯控計劃削減的風險加權資產，主要來自歐洲、美國業務，以及「炒房」業務，轉移投資在亞洲及零售銀行業務。另外，匯控將在未來3年內削減45億美元開支，至2022年將經調整支出基礎降至310億美元。

業務重組方面，集團的工商金融和環球銀行業務的中後台部門將會合併，零售銀行及財富管理業務和環球私人銀行業務亦將整合為一個部門。匯控預期，2022年前將產生60億美元的重組支出，以及約12億美元的資產出售成本。

匯控的目標是在2022年，有形股本回報率可提升至10%至12%。該行將維持派息每年0.51美元，以及將普通股權一級比率維持在14%至15%。

祈耀年指出，部分業務未能達至可接受的回報，希望通過重組計劃，提升投資者的回報、創造未來的投資能力。

最遲8月遴選出新任行政總裁

集團前行政總裁范寧在去年8月離任，彭博社早前引述知情人士指，或由外部人士空降出任正式行政總裁。匯控昨日指仍在遴選行政總裁，並預期會依照原定時間於6至12個月內委任，即最遲今年8月。主席杜嘉祺表示，目前仍在預定時間內，推動業務增長和遴選行政總裁的工作。