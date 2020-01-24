WEST PARK增一年成交期 兼先住後付

【明報專訊】本月新盤市况疲弱，迄今暫只累錄約140宗成交，個別發展商變陣應戰。上月開售至今累沽15伙、興勝創建（0896）深水埗WEST PARK更新付款辦法，為項目實用493方呎2房連書房單位之買家，新增「特惠靈活付款計劃」，選用該計劃可減樓價8%、與120日付款計劃折扣相同，買家先分期繳付10%樓價後，餘款90%明年2月19日或之前上會，成交期長一年；發展商同時提供先住後付計劃。另萬科（香港）屯門掃管笏上源，建築期付款折扣由4%增至8%連同優惠，總折扣率由12%增至16%，與選用120天即供付款睇齊，周五起生效。資料顯示，上源預計今年6月落成，自2018年10月開售至今累售1030伙。