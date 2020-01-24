金獅花園額印貨500萬沽 一年多蝕兩成半

市場消息指，上述成交單位為金獅花園2期金滿閣高層8室，實用321方呎，成交價500萬元，實呎15,576元。原業主2018年8月560萬元購入，持貨一年多，帳面蝕60萬元或近11%。由於持貨未夠3年，原業主需付樓價一成額印、即50萬元，連同其他使費，料實蝕約138萬元或近25%。

投資者連沽滿名山2伙 4年蝕使費離場

此外，土地註冊處顯示，屯門掃管笏滿名山滿庭5座低層A室，實用550方呎，上月以645萬元成交，實呎11,727元。原業主於2015年以11月以「一約多伙」斥約1294萬元連購兩伙，另一伙為實用535方呎的滿庭6座低層D室，去年12月率先以660萬元售出，實呎12,336元，兩伙合共1305萬元，現持貨約4年帳面獲利約11萬元，雖然原業主當年一手購入時，獲發展商提供「印花稅津貼」，惟扣除佣金後，料實際仍要蝕約2萬元離場。

Grand YOHO業主額印鬆綁平手離場

利嘉閣助理分區董事黃永全表示，元朗Grand YOHO第2座中層E室，實用520方呎，2房間隔，以780萬元成交，實呎1.5萬元。原業主2016年10月857萬元購入單位，剛過額印期，帳面蝕讓約77萬元或約9%；但扣除購入時發展商提供的現金回贈，估計有機會平手離場。

黃埔交投反彈 9日8宗成交

另中原區域營業董事黎宗文表示，沙田好運中心B2座低層實用348方呎E室，2房戶型，新近以470萬元易手，實呎13,506元。屋苑同類低層單位上月成交價為520萬元，即意味是次成交一個月賣平近一成。

不過，部分屋苑在減價下交投回穩，中原副分區營業經理王子健指出，一度因有確診並錄死亡個案令交投冰封的紅磡黃埔花園，過去9日錄得8宗成交，平均實呎下調至15,340元，其中3期2座低層H室，實用681方呎，3房套房間隔，以998萬元成交，實呎14,655元，屬市價水平。原業主1995年以323.8萬元買入單位，持貨25年帳面獲利674.2萬元或逾2倍。