「龍牀盤」131呎 月租6300元

花都廣場2房月租跌穿9000元

資料顯示， 菁雋另一個實用128方呎開放式單位，去年9月以6000元租出，實用呎租約47元，當時為全新入伙新盤的最低月租成交價。

另外，中原副區域營業經理洪文鋒表示，粉嶺花都廣場4座中層D室，屬實用370方呎2房間隔，新近以8800元獲承租，實用呎租約24元，為同類單位近期低價；資料顯示，同類單位去年6月，月租介乎1.2萬元至1.3萬元，意味上述新成交價較樓市高峰期回落逾兩成；不過，業主早於2008年以約121萬元買入，租金回報率高見8.7厘。

匯璽1房減租2.6% 1.85萬租出

另香港置業首席聯席董事胡耀才表示，本月至今南昌站匯璽錄約15宗租務成交，新近一宗為2B座中層F室，屬實用357方呎1房間隔，業主以約1.9萬元放租2天即吸引外區客洽詢，微減500元或2.6%後，以1.85萬元租出，實用呎租約52元。業主2017年4月以約715.8萬元購入單位，租金回報率3.1厘。