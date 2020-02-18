城‧點開放式戶月租失守9000元 本季1729伙納米樓入伙 分析：租售均被睇淡

明報記者 張允亭

新界向來屬新盤供應重鎮，本季入伙新盤亦繼續集中於該區。其中，新地（0016）發展的將軍澳日出康城晉海II和嘉華（0173）旗下大埔白石角嘉熙，分別提供1132伙及1122伙，同屬本季入伙的大型項目；至於九龍區，3個入伙樓盤包括長沙灣AVA61、土瓜灣Downtown 38及大角嘴利奧坊‧凱岸，全屬主打細單位的納米新盤。

217呎開放式戶呎租40元

資本策略（0497）屯門城‧點為本季新界區唯一入伙的納米新盤。祥益地產高級區域經理黃慶德表示，城‧點上月底開始收樓，至今錄得約12宗租務成交，開放式單位叫租約1萬元，1房戶叫租則由1.3萬元起。屋苑新近則連環錄得2宗月租跌穿9000元個案。美聯區域聯席董事梁浩文指，其中一宗為城‧點中層C室，實用217方呎，採開放式間隔，新近以8700元租出，實用呎租40元，成交租金暫時為屋苑目前最低紀錄；業主2017年以349萬元購入，租金回報率近3厘。

九龍區方面，大角嘴利奧坊‧凱岸由近月收樓至今，錄得約10宗租務成交，目前市場約有24個租盤放租。中原首席分區營業經理黃家全表示，新一宗租賃成交位於利奧坊‧凱岸1座高層G室，實用面積194方呎，屬開放式間隔，新近以1.1萬元獲承租，實用呎租約57元。單位業主2018年7月以537萬元購入，租金回報2.5厘。

九龍3入伙盤全為主打納米樓

至於同於九龍區的土瓜灣Downtown 38入伙在即，香港置業高級營業經理黃焯銓表示，目前項目約有5個放租盤，1房單位租金叫租由1.4萬元起，而2房叫租則由2萬元起。至於，同為九龍區的AVA 61，現時市場就尚未見有放租盤。另外，原定關鍵日期為去年或今年首季的項目，包括西營盤63 POKFULAM、荃灣逸璟‧龍灣及屯門上源，預計將順延第二季或第三季交樓。

海外員工內地生租樓需求大減

資深投資者林一鳴表示，由去年至今納米樓盤相繼入伙，供應持續增加，但實際上租客寧願選擇樓齡較高、面積較大的單位，故需求跟不上，租金已見下調；早年納米單位的購入呎價甚至高於中型單位，惟現時回報率卻下跌，同類樓價亦隨即受壓。林續指，社會運動及疫情影響下，外國企業縮減在港業務和減少駐港員工，內地生來港人數減少，分別會對中半山豪宅區及沙田大圍一帶的租務市場構成影響。