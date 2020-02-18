湯文亮：說「武漢加油」很貼切

大家都知道，武漢是由武昌、漢口、漢陽組成，在清朝時，湖北湖南同由一位大臣管理，當時稱「湖廣總督」，而當中最出名的一位是張之洞，他在武漢辦教育，搞交通，建公廠，將武漢變成一個文化，交通樞紐以及重工業集於一身的重鎮，張之洞父親張鍈亦是愛才之人。據說，他不時在晚上手提油壼，給正在夜讀窮書生的油燈加油，「加油」二字亦由此而來。所以，說武漢加油是最適合，今次龍應台不但捉到鹿唔脫角，反而令人知道他的文學水準是很平凡。

「加油」出自湖廣總督張之洞父親

不過亦有人話，無論我怎樣解釋，日本人的中國文化水準比我們高，這點我亦不同意，因為中國幅員廣大，民族眾多，要用一句口號令到大家接受是很難，加油是在困難時候用的鼓勵說話。在廣東，我們可以用頂硬上，但其他省份的人未必了解，加油則簡單兼乾淨利落，不用引經據典才知道是說什麼。

大家在過年期間會收到不少拜年禮物，今年收到最誇張的就是一盒包裝得非常出色的禮盒，我拆完一層又一層，最後發覺只得8塊餅乾，不用我說，大家都可以猜到這是日本禮盒，重包裝多於內涵，今次所說的山川異域，風月同天其實都是包裝，不過是文字包裝，而且口惠而實不至，當鑽石公主號發覺有人確診，日本不但不准乘客上岸隔離，而且連一支醫療隊都沒有派上船，令到確診的人愈來愈多，總數高達454人，一艘船確診人數多過半過世界，連香港都無端端有21宗確診，說什麼山川異域，風月同天，殺到埋身就唔係咁講。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]