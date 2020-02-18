湯文亮：說「武漢加油」很貼切

【明報專訊】台灣作家龍應台引用大陸作家評述日本對武漢救援物資寫上「山川異域，風月同天」讚美不已，質疑點解日本人如此有文化，而國內人就只是識講「武漢加油」，老實說，國內作家這樣說是極之不對，本來給予龍應台一個絕佳機會自我表現，只要她說在什麼地方講加油都可以話文化程度不足，但在武漢就不同了，加油用作打氣說話支持武漢是最貼切不過的。
大家都知道，武漢是由武昌、漢口、漢陽組成，在清朝時，湖北湖南同由一位大臣管理，當時稱「湖廣總督」，而當中最出名的一位是張之洞，他在武漢辦教育，搞交通，建公廠，將武漢變成一個文化，交通樞紐以及重工業集於一身的重鎮，張之洞父親張鍈亦是愛才之人。據說，他不時在晚上手提油壼，給正在夜讀窮書生的油燈加油，「加油」二字亦由此而來。所以，說武漢加油是最適合，今次龍應台不但捉到鹿唔脫角，反而令人知道他的文學水準是很平凡。
「加油」出自湖廣總督張之洞父親
不過亦有人話，無論我怎樣解釋，日本人的中國文化水準比我們高，這點我亦不同意，因為中國幅員廣大，民族眾多，要用一句口號令到大家接受是很難，加油是在困難時候用的鼓勵說話。在廣東，我們可以用頂硬上，但其他省份的人未必了解，加油則簡單兼乾淨利落，不用引經據典才知道是說什麼。
大家在過年期間會收到不少拜年禮物，今年收到最誇張的就是一盒包裝得非常出色的禮盒，我拆完一層又一層，最後發覺只得8塊餅乾，不用我說，大家都可以猜到這是日本禮盒，重包裝多於內涵，今次所說的山川異域，風月同天其實都是包裝，不過是文字包裝，而且口惠而實不至，當鑽石公主號發覺有人確診，日本不但不准乘客上岸隔離，而且連一支醫療隊都沒有派上船，令到確診的人愈來愈多，總數高達454人，一艘船確診人數多過半過世界，連香港都無端端有21宗確診，說什麼山川異域，風月同天，殺到埋身就唔係咁講。