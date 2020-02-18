周顯：許榮茂江湖地位高

那天，和一名建制派的全國政協吹水，他說起許榮茂的江湖地位。原來只要是福建人，從內地來到香港，他的新家園協會必定會出錢出力，為這些人找房子，孩子找學校，全力支持，因此他在福建幫圈子中，很有地位，一呼百諾，因此才能做到全國政協常委。

寫這篇文章時，我略找了一些資料，新家園協會的成立目的果然是「協助新來港和少數族裔人士，推動他們積極融入香港、建設香港，希望他們發揮自身優勢。」

港府大金主 疏爽勝四大家族

我在未見過許榮茂之前，還以為他是新移民，講不正的廣東話，後來聽他說話，原來廣東話比我講得更純正。現在的許是特區政府的大金主，有什麼贊助都會第一個找他，四大家族都遠不如他爽手。

不過把創世紀賣了給許榮茂的黃坤，我倒是十分熟悉。當年的打靶價是2.3億元，後來他在旁邊蓋了兩座副樓，單一座的現值已過十億元了。

話時話，已經多年沒有見過黃老坤，信息倒是不時收到，常常說去台灣找他鋤弟，結果都無件事，不過，𠵱家蕭若元也在台灣，如果鋤弟，可以少找一隻腳。

[周顯 投資二三事]