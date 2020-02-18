張兆聰：中興H股盼收窄A股差距

美股上周五先跌後回穩，港股夜期跌逾160點，但昨日僅輕微低開後便快速升破28,000點。重磅股表現相當平淡，中移動（0941）升逾1％表現較佳，市傳小程序開始測試直播帶貨功能，但騰訊未能突破420元關口，倒是SaaS概念股微盟（2013）和有贊（8083）大漲，勢頭和動力強。澳門賭場周四重開，但濠賭股早已回升，金沙中國（1928）也認為業務暫時無法正常化，要待內地疫情明顯好轉、解除對外旅遊限制後才能逐漸回暖，保守看也最少要幾個月時間，濠賭股反應也不怎麼樣。但相對落後的安踏（2020）較佳，集團40％店舖已啟市，股價升4.6％。

中證監新例 放寬增發股票要求

中證監上周發布了修改後的《上市公司證券發行管理辦法》、《創業板上市公司證券發行管理暫行辦法》和《上市公司非公開發行股票實施細則》，顯著放寬了對主板、中小板、創業板上市公司定向增發股票的監管要求，具體包括對認購者限售期、定向發行對象人數、最高發行折價、定價基準日認定等方面的放鬆。早年再融資規定相對寬鬆時，不少上市公司向大戶、莊家發行新股（即定向增發），令市場憧憬會有併購、注資、借殼上市等動作，增發後股價炒起，令不少散戶趨之若鶩。

現在會不會再出現炒垃圾潮？以當前中國的流動性氾濫程度，筆者認為有機會，但與2015年或以前不同，A股已近乎實施註冊制，新股供應充足，沒有資產和業務、單靠概念便炒至過百億市值相當困難。從另一角度看，再融資鬆綁降低上市公司融資難度，也有更多手段進行併購，絕對會利好後市。昨日A股也反應強烈，完全補回年假後的大跌裂口，兩市成交金額超過9000億元人民幣。筆者原本認為中國經濟要從疫情下正常化需要一段時間，A股升至3000點附近會有大阻力。但中央對於刺激股市的決心顯然相當大，減息、放水數萬億元、鬆綁融資限制變相下令全國炒股，目的可能是拉升股市帶來財富效應，最終刺激消費，類似2015年時中央高層的想法。買A股ETF、中資券商股會是最直接的工具。

獨立組網 5G基站需求大

5G概念股大升，中興（0763）及京信通訊（2342）均飈升近10％，鐵塔（0788）也升3.3％。2019年5G建設集中在非獨立組網的方式，可理解為依靠4G基建的升級，以相對低成本快速進行5G覆蓋。分析員指這個階段已經完結，今年開始進入獨立組網方式的建設，即全新興建5G基站，中興今年有望取得更大市場份額。

中興股價已超過各大行的目標價，大家可能會覺得已過高，有點高處不勝寒。但要留意，今年財政政策要發力，傳統基建應可受惠，但其實加速和加大力度建設5G基建才是王道。一來就算京滬廣深等一線城市也尚未能全覆蓋，本就有巨大投資需求，若全國300、400個城市都全覆蓋，規模和投資額之大可想而知，絕對有拉動經濟的效果，二來5G建設也符合領導人的戰略思維，政治上非常正確，估計在借貸上也有優惠，相信中興升浪仍可持續。

[張兆聰 還看今朝]