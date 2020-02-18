Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
經濟
2020年2月18日星期二
技術取勝
投資策略
澳門賭場周四重開 金沙料需求小 業界稱只會局部復業 靠港澳客支撐
落實隔離令截查水貨客 澳門13天零確診
業務1周內急轉壞 國泰提前盈警
港跨境管理逾10萬億 北美佔比最高
宏利：新做醫保保費按年增35%
人行料單月3降息 中港股市揚 上證鼠年轉升 恒指受制28000
大摩降恒指目標 料表現遜A股
北大方正周五付延期境內債本息
長汽收購通用汽車泰國製造工廠
1月轉按宗數3年最少
北京道一號減本月租金
Viu活躍用戶按年增35%
優品360兩創辦人「分家」 林子峰許毅芬否認拆伙：對公司前景樂觀
匯銀遭勒令停牌昨瀉16%
日上季GDP跌6.3% 6年最差 疫情打擊 恐陷技術衰退
星全年GDP增0.7％ 10年最弱
願景基金負責人另起爐灶
張兆聰：中興H股盼收窄A股差距
李浩德：抓緊疫情機遇 互聯網醫療前景俏
金曹：股市受疫症影響料短暫
薛偉傑：對抗武漢肺炎 初創各出其謀
技術取勝：深高速中線可試9元
八達通出招KO儲分黨
劉思明：內地寬上市再融資 券商股可取
周顯：許榮茂江湖地位高
湯文亮：說「武漢加油」很貼切
城‧點開放式戶月租失守9000元 本季1729伙納米樓入伙 分析：租售均被睇淡
「龍牀盤」131呎 月租6300元
金獅花園額印貨500萬沽 一年多蝕兩成半
半月未補價公屋居屋僅3宗成交 大跌九成
WEST PARK增一年成交期 兼先住後付
美銀中心呎租叫55元 低3年前兩成
技術取勝：深高速中線可試9元
prev
next
【明報專訊】中興通訊上試33元（圖）
中升33元阻力不輕（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
上 / 下一篇新聞
澳門賭場周四重開 金沙料需求小 業界稱只會局部復業 靠港澳客支撐
落實隔離令截查水貨客 澳門13天零確診
業務1周內急轉壞 國泰提前盈警
港跨境管理逾10萬億 北美佔比最高
宏利：新做醫保保費按年增35%
人行料單月3降息 中港股市揚 上證鼠年轉升 恒指受制28000
大摩降恒指目標 料表現遜A股
北大方正周五付延期境內債本息
長汽收購通用汽車泰國製造工廠
1月轉按宗數3年最少
北京道一號減本月租金
Viu活躍用戶按年增35%
優品360兩創辦人「分家」 林子峰許毅芬否認拆伙：對公司前景樂觀
匯銀遭勒令停牌昨瀉16%
日上季GDP跌6.3% 6年最差 疫情打擊 恐陷技術衰退
星全年GDP增0.7％ 10年最弱
願景基金負責人另起爐灶
張兆聰：中興H股盼收窄A股差距
李浩德：抓緊疫情機遇 互聯網醫療前景俏
金曹：股市受疫症影響料短暫
薛偉傑：對抗武漢肺炎 初創各出其謀
技術取勝：深高速中線可試9元
八達通出招KO儲分黨
劉思明：內地寬上市再融資 券商股可取
周顯：許榮茂江湖地位高
湯文亮：說「武漢加油」很貼切
城‧點開放式戶月租失守9000元 本季1729伙納米樓入伙 分析：租售均被睇淡
「龍牀盤」131呎 月租6300元
金獅花園額印貨500萬沽 一年多蝕兩成半
半月未補價公屋居屋僅3宗成交 大跌九成
WEST PARK增一年成交期 兼先住後付
美銀中心呎租叫55元 低3年前兩成
澳門賭場周四重開 金沙料需求小 業界稱只會局部復業 靠港澳客支撐
落實隔離令截查水貨客 澳門13天零確診
業務1周內急轉壞 國泰提前盈警
港跨境管理逾10萬億 北美佔比最高
宏利：新做醫保保費按年增35%
人行料單月3降息 中港股市揚 上證鼠年轉升 恒指受制28000
大摩降恒指目標 料表現遜A股
北大方正周五付延期境內債本息
長汽收購通用汽車泰國製造工廠
1月轉按宗數3年最少
北京道一號減本月租金
Viu活躍用戶按年增35%
優品360兩創辦人「分家」 林子峰許毅芬否認拆伙：對公司前景樂觀
匯銀遭勒令停牌昨瀉16%
日上季GDP跌6.3% 6年最差 疫情打擊 恐陷技術衰退
星全年GDP增0.7％ 10年最弱
願景基金負責人另起爐灶
張兆聰：中興H股盼收窄A股差距
李浩德：抓緊疫情機遇 互聯網醫療前景俏
金曹：股市受疫症影響料短暫
薛偉傑：對抗武漢肺炎 初創各出其謀
八達通出招KO儲分黨
劉思明：內地寬上市再融資 券商股可取
周顯：許榮茂江湖地位高
湯文亮：說「武漢加油」很貼切
城‧點開放式戶月租失守9000元 本季1729伙納米樓入伙 分析：租售均被睇淡
「龍牀盤」131呎 月租6300元
金獅花園額印貨500萬沽 一年多蝕兩成半
半月未補價公屋居屋僅3宗成交 大跌九成
WEST PARK增一年成交期 兼先住後付
美銀中心呎租叫55元 低3年前兩成
prev
next
相關新聞
薛偉傑：對抗武漢肺炎 初創各出其謀