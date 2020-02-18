薛偉傑：對抗武漢肺炎 初創各出其謀

事實上，武漢肺炎對經濟的打擊雖然不小，但同時也提供了一個試煉場，讓一眾科技企業有機會一顯身手。據記者了解，近期不少本地初創公司的負責人和研發者都埋頭苦幹，集各家所長，和時間競賽，希望在短期內推出一些更有效的抗疫產品或方案。

研改裝中央空調系統

室內可成負壓室

例如，本身從事中央空調系統濾網業務的雅弦科技（Aurabeat Technology），最近就伙拍另外兩家初創公司Torpedo Power和Denada Limited，一起研發出一款空氣清新機AG+。其特點可說是集各家大成，既在濾網加上了銀離子塗層，亦同時使用了紫外光及等離子技術。前者可以在細菌和病毒接觸到濾網時將它們殺死，而後兩者則直接對機內空氣中的細菌和病毒進行圍剿。

AG+的有效範圍為500平方呎，適合家庭和小型辦公室使用，首批500部將於2月底開始在中小型網購平台接受預訂，3月中或3月底運到香港。

另外，生產中央空調系統使用的節能風機的微電有限公司（Mictronics），亦找來雅弦科技和森寶科技合作，希望研究出一套方案，可以在短時間內將一般大廈的中央空調系統改裝，令到大廈內的各個單位變成負壓（即是走廊的氣壓比單位內的氣壓大，好像醫院的隔離病房般），可以作為臨時的防疫隔離設施。

據悉，它們構思的方案計劃同時使用等離子、負離子、銀離子、光自潔四種技術來殺滅空氣中的細菌和病毒，希望盡量做到萬無一失。

電動車商改研塑膠口罩

一向經營塑膠原料業務、近年亦有成立初創公司Dodo Motor研發電動車的林先生兩兄弟，則針對一次式醫療外科口罩的產量無法應付需求的問題，想出一個節省過濾材料的簡易方案。

他們的構思是，大量生產以塑膠製造的「豬嘴」型口罩，以每個數十元的低價出售。雖然「豬嘴」型口罩也需要更換濾芯，但由於其透氣位置的面積大約只是一次式醫療外科口罩的六分之一，這樣便可以省回很多過濾材料。

因為林先生的電動車公司有員工熟悉流體力學，所以有信心優化「豬嘴」型口罩的氣流設計，令一般人連續佩戴幾小時也不會感到侷促不適。

據悉，林氏兄弟已經說服到一家大型玩具廠合作。後者因為生產兒童玩具，所以具備使用食物級塑膠來製造產品的豐富經驗。

雙方將會成立一家新公司來從事這個項目，並希望向大學學界索取中國人的面型數據，令正式推出的產品更加貼面。

以上所說的，可能還只是部分例子。總之，武漢肺炎雖然對香港經濟造成打擊，但同時亦激發起一批企業家尋回好像科學家或發明家般的初心──不是一開口就要賺大錢、IPO或者吸引大公司入股，而是真的為了改善世界、造福社會。

明報記者 薛偉傑

[科技觀潮]