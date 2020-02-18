金曹：股市受疫症影響料短暫

人行增流動性刺激經濟

（1）SARS經驗，2003年SARS期間，恒指大跌18.5%到4月見底，之後快速強力反彈。當然歷史不能簡單重複，加上2003年初中東發生伊拉克戰爭對股市行情有壓力，但結果戰事5月已完結，引致股市反彈；

（2）今次新冠狀病毒感染的人數雖然較多，但確疹之後的死亡率明顯低於SARS，出院人數也增加，表示藥物控制有效；

（3）中國人行明顯增加流動性刺激經濟，美中貿易第一階段已經簽署協議，最近美方表示不急於完成第二階段，以便更多時間處理國企補貼的難題。

技術走勢，期指此浪由29,211點跌到25,880點反彈，50%中位數係27,546點，暫時可以這個價位分別強弱。250日平均線27,684點則是好淡雙方爭持的重要價位。

滬深300期貨及期權並不算太活躍。期指2月6日加倉向上，當日收3889點，恒指收27,493點，如農曆年假後入市博反彈的好倉，可以27,490點看作好倉止蝕價。

25853點2月最重要防線

2月6日最活躍期權做28,000點CALL，期權金231點，通常在好倉主動出擊那一天，最活躍期權行使價，再加當日期權金是初步的目標價，即2月尾如維持升勢，穩守250日平均線之後初步可以28,000點+231=28,231點作目標價。最活躍PUT是26,000點、期權金147元，好倉主導當日，最活躍期權PUT行使價減期權金，26,000點-147點=25,853點應是2月最重要防線。當日Short Put 26,000點 以7000多元，按金7萬元，現時約10點，Short Put的資金回報10%。

見到有期指倉位增加，股價持續向上而引伸波幅下跌，然後選最活躍的價外起碼1200點的行使價Short Put，是賺時間值的較好策略。

[金曹 期權制勝]