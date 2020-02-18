金曹：股市受疫症影響料短暫

【明報專訊】港股受新冠狀病毒影響，恒指1月20日由高位29,174點，只用了8個交易日便跌到26,145點見底，共跌3030點或10.4%。一個月急跌10%以上，技術上算小型股災。A股基準滬深300綜指不理港股跌幅，農曆長假期後開市只跌7.88%，之後便連續7天反彈，17日再大升2.255％，成功收高於心理關口4000點以上，上次收高於4000點是1月23日，當日恒指收市是27,909點。綜合來說有三個原因解釋港股A股的影響比較短暫：
人行增流動性刺激經濟
（1）SARS經驗，2003年SARS期間，恒指大跌18.5%到4月見底，之後快速強力反彈。當然歷史不能簡單重複，加上2003年初中東發生伊拉克戰爭對股市行情有壓力，但結果戰事5月已完結，引致股市反彈；
（2）今次新冠狀病毒感染的人數雖然較多，但確疹之後的死亡率明顯低於SARS，出院人數也增加，表示藥物控制有效；
（3）中國人行明顯增加流動性刺激經濟，美中貿易第一階段已經簽署協議，最近美方表示不急於完成第二階段，以便更多時間處理國企補貼的難題。
技術走勢，期指此浪由29,211點跌到25,880點反彈，50%中位數係27,546點，暫時可以這個價位分別強弱。250日平均線27,684點則是好淡雙方爭持的重要價位。
滬深300期貨及期權並不算太活躍。期指2月6日加倉向上，當日收3889點，恒指收27,493點，如農曆年假後入市博反彈的好倉，可以27,490點看作好倉止蝕價。
25853點2月最重要防線
2月6日最活躍期權做28,000點CALL，期權金231點，通常在好倉主動出擊那一天，最活躍期權行使價，再加當日期權金是初步的目標價，即2月尾如維持升勢，穩守250日平均線之後初步可以28,000點+231=28,231點作目標價。最活躍PUT是26,000點、期權金147元，好倉主導當日，最活躍期權PUT行使價減期權金，26,000點-147點=25,853點應是2月最重要防線。當日Short Put 26,000點 以7000多元，按金7萬元，現時約10點，Short Put的資金回報10%。
見到有期指倉位增加，股價持續向上而引伸波幅下跌，然後選最活躍的價外起碼1200點的行使價Short Put，是賺時間值的較好策略。