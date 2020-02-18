李浩德：抓緊疫情機遇 互聯網醫療前景俏

阿里健康平安好醫生受益

在這段艱難的日子，環球股市卻並不是那麼悲觀，美股納斯達克綜合指數繼續創新高，港股恒指近日持續挑戰28,000點，從低位反彈約1600點，動力不容忽視。筆者看好五大板塊的中長期發展，分別是消費、醫療保健、電動車、硬件科技及互聯網。在疫情的影響下，醫療保健及互聯網相關的股票理應會相對較穩定，阿里健康（0241）和平安好醫生（1833）便正正站在這兩板塊之間。

在這兩個月中，在互聯網上偶然會看到國內醫院迫爆求醫的影片，相信有不少人因為害怕感染新型冠狀病毒而不願到醫療機構求醫。香港急症室人數持續下降，本周日只得2772次，少於過往平均四五千人的數目，因此互聯網醫療行業或可藉此機會得到更多關注。平安好醫生近日公布旗下平台營運數字，在新型肺炎疫情發生後，平台訪問量達到11.1億人次，新註冊用戶量及新增用戶日均診量亦較疫情前，分別增長10倍及9倍。阿里健康同時於2月初緊急開發了線上「防疫精靈」機器人，利用阿里釘釘的企業溝通平台，提供疫情消息以及在線問醫服務。互聯網醫療行業明顯獲海量關注，並促使政府加大對行業的支持度，對阿里健康、平安好醫生等企業的長遠發展很有利。

錄得盈利只是時間問題

平安好醫生上周公布公司全年度業績，除淨虧損由2018年的9.13億元人民幣收窄至7.47億元人民幣，值得留意的是其中在線醫療的收入增長逾一倍，其毛利佔比更由18%升至32%，可見在線醫療是推動公司利潤增長的重要部署。這次疫情的機遇，增長了不少新增用戶，雖然暫時是以義診形式運作，但只要成功改變用戶消費習慣，在線問診服務將能為公司其他業務帶更多收入。

雖然阿里健康和平安好醫生都還未達收支平衡，投資者或對此有所顧忌，但互聯網的接觸面廣闊，這次武漢肺炎無疑可增長行業的市場滲透率，加上國內政策將互聯網醫療服務納入醫保體系，處方藥將來或正式獲解禁可於網上銷售，長遠來看行業發展方向無錯，盈利只是時間問題。

（C基金現持有阿里健康及平安好醫生的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議）

C基金基金經理

[李浩德 深C熟慮]