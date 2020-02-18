願景基金負責人另起爐灶

消息稱，米斯拉的新基金吸引到阿布扎比主權財富基金穆巴達拉（Mubadala）投資公司及哈薩克政府基金的興趣，目前兩家政府基金正考慮為這新基金提供最多40億美元的資金。

傳投資理念與孫正義相違

在願景基金對共享辦公室經營商WeWork及遛狗軟件Wag等投資出現嚴重虧損後，米斯拉的計劃可能進一步激化軟銀內部的矛盾。

知情人士稱，軟銀試圖阻止米斯拉宣布新的對冲基金。了解軟銀創辦人孫正義想法的人士稱，他反對這計劃，是因為它背離了其投資初創企業的策略。不過，軟銀發言人否認孫正義和米斯拉對公共股票基金存在分歧。消息指出，新的對冲基金總部將設在阿布扎比，並由前對冲基金經理納赫塔（Akshay Naheta）管理。納赫塔去年促成軟銀的策略投資基金，投資於德國支付公司Wirecard，並曾參與願景基金投資於圖形晶片製造巨頭輝達（Nvidia）的股票交易。不過願景基金迄今已連蝕兩季，並拖累軟銀上季溢利按年大減99%，影響到孫正義為第二隻願景基金向外集資。

（綜合報道）

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