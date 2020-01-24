星全年GDP增0.7％ 10年最弱

李顯龍：疫情損失已超SARS

新加坡貿易及工業部表示，先前的預測是基於2020年全球經濟溫和增長，以及全球電子產品周期復蘇。此後的疫情影響到中國、新加坡等很多國家，預料新加坡的製造業、批發貿易等外向型產業，將受到中國等主要市場需求增長放緩的影響。旅遊業和運輸業亦因為中國等地遊客人數「急劇下降」而受到「嚴重影響」。此外，新加坡本地人也可能受疫情影響而減少外出購物及就餐，令本地消費可能下降。新加坡政府表示，將繼續密切注視形態發展及其對新加坡經濟的打擊。

新加坡上季製造業產出按年跌2.3％。該行業受到電子、化工、運輸工程和一般製造業集群的產量下降所影響，抵消了生物醫藥和精密工程等行業的增長。新加坡總理李顯龍上周稱，今次疫情所造成的經濟損失，已超越2003年SARS時期，警告新加坡可能進入衰退。新加坡政府料將公布歷來規模最大的預算之一，以減輕疫情對經濟的影響。

調查：韓六成企業經營惡化

此外，韓國經濟人聯合會旗下的韓國經濟研究院調查顯示，受疫情影響，韓國將有六成企業陷入經營惡化危機。

在銷售額超過1000億韓圜（約6.56億港元）的受訪韓企當中，61.8%認為疫情會給經營帶來負面影響。在華有廠房的企業當中，83.9%預計會面臨經營困難。

（綜合報道）

[國際金融]