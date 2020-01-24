日上季GDP跌6.3% 6年最差 疫情打擊 恐陷技術衰退

美股昨因總統日休市。隨着內地疫情擴散有所放緩，歐洲股市昨日靠穩。《華爾街日報》引述知情人士稱，美國政府考慮對中國實行新的貿易限制，限制中國使用美國的晶片生產設備，阻止中國接觸關鍵的半導體技術。消息指出，美國商務部正修改「外國直接產品規則」，日後全球的晶片商若要採用美國的設備為華為生產晶片，那些生產商將要獲取牌照。這規定旨在拖慢中國的技術發展，並可能破壞全球半導體供應鏈，削弱許多美國企業的增長。

美醞釀新措施限制中國晶片業

日本上季消費稅由8%增至10%，加上受颱風「海貝思」等自然災害影響，上季個人消費折合成年率大跌11%。與此同時，企業投資也下降14%。日本全年實際GDP按年增長0.7%，增長乏力。倘疫情持續，預料將導致個人消費下降，出口和生產也會因內地供應鏈中斷而受到影響，使2020年第一季也可能呈現負增長。

國際民航組織（ICAO） 估計，由於中國的航空旅客減少，日本第一季旅遊業收入可能損失12.9億美元。農曆新年假期期間，三越伊勢丹在東京3家旗艦百貨店的銷售額與去年相比下降約20％。大和證券預計，日本第一季GDP折合成年率將降0.5％，若中國生產放緩對日本製造業造成更大的打擊，這數字可能惡化。日產汽車發言人稱，由於缺乏來自中國汽車零件，日本南部廠房減產。

經濟再生大臣：因時制宜採必要措施

日本經濟再生大臣西村康稔稱，將充分關注疫情對經濟的影響，根據緊急程度因時制宜採取必要的措施。日本央行行長黑田東彥形容，今次疫情是日本經濟所面臨最大不確定因素，若疫情嚴重威脅日本的經濟及通脹趨勢，將考慮進一步擴大寬鬆措施。

此外，泰國上季私人消費相對穩定，但由於政府支出和出口下降，第四季GDP按年增長只有1.6%，是5年來最慢的增速。由於旅遊業為泰國GDP貢獻五分之一，市場憂慮內地疫情打擊泰國旅遊業，恐當地稍後陷入技術衰退。泰國2019年經濟增長了2.4％，也是5年來最慢。在內地疫情持續之際，泰國政府下調今年經濟增長預測，預計當地今年增長將介乎1.5％至2.5％，低於此前預測的2.7％至3.7％增長。

德央行：經濟前景無改善迹象

德國央行昨亦警告，由於出口疲弱，加上全球公共衛生問題的影響，今年第一季增長前景沒有改善的迹象。作為歐洲最大的經濟體，德國經濟近兩年陷入停滯，原因是國際貿易緊張形勢，對其大型製造業造成壓力，內地疫情是另一威脅。德國央行表示，整體經濟形勢暫時轉弱，可能會遏抑需求，從而抑制德國的出口活動。

（綜合報道）

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