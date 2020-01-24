優品360兩創辦人「分家」 林子峰許毅芬否認拆伙：對公司前景樂觀

明報記者

今次林子峰與許毅芬在情人節重組股權架構，林子峰回覆本報查詢時表示，他與許毅芬相識多年，一直是合作無間，稱今次架構重組純粹是改變控股方式，外界毋須過分解讀。許毅芬亦表示，二人的合作關係不變，依然一樣對公司發展前景感到樂觀。

優品360由林子峰及執董許毅芬創立，許毅芬的兄長是集團行政總裁許志群。許毅芬及林子峰以往經朗逸持有優品360的七成權益，雙方各持朗逸的五成股權。雖然持股一致，但在「牙力」上卻以林子峰稍勝，據優品360的上市文件顯示，若董事會及股東大會出現相同票數時，林子峰會擁有決定票。

事實上，今次雙方將自朗逸拆伙，改為經各自持有的私人公司持股，此舉除了劃清持股外，變相在沽貨時亦大開方便之門，包括往後若任何一方想賣股，一來毋須再經另一方同意，二來套現資金亦毋須再經朗逸進行分配，享有更大自由度。

改各自私人公司持股 方便沽貨套現

根據申報，完成分派優品360股權後，許毅芬將透過三間私人公司Giant Blessing Global 、Sea Wealth 及Sino Sea 各持有8%、20%及9.5%股權，林子峰則透過Universal Tycoon、United East Global持有16.87%及20.63%股權。不過有市場人士指出，雖然林子峰與許毅芬的持股結構改變，不過依然會被聯交所視為一致行動人，與之前的做法無異。

自去年6月爆發反修例運動後，優品360多次捲入風暴，多次被標籤成「福建幫」，林子峰其間多次親身出動解圍，惟集團仍被多次「裝修」，75間分店舖遭不同程度破壞。但集團股價似乎未受到影響，近期更進軍澳門及中國，昨股價仍升2.19%，收報2.33元，較招股價每股1元升1.33倍，市值約23.3億元。

新大股東提全購 卓悅曾急升七成

此外，卓悅（0653）昨日公布，獲副主席陳健文斥1.58億收購四成股份成為大股東，並向全體股東提出全購，昨復牌後曾急升近七成，收市報0.141元，升幅收窄至13.7%，成交金額1973.1萬元。