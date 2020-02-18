北大方正周五付延期境內債本息

涉20億人民幣 未披露來源

該筆20億元人民幣債原本在去年12月1日到期，但北大方正未能按時付息還本，債權人後來同意將還款期限延長兩個月至本周五。持有人將收到額外的利息，該債券年息率為4.94厘。北大方正未披露資金來源。

國企青海省投3筆合共8.5億美元的債券違約事件續陷僵持。同屬青海省國資委旗下的國臻國際作為要約人向青海省投債權人提出的債券收購於香港時間昨晚零時到期。據不滿要約條件的多位債權人了解，多數債權人表明會拒絕接受要約，反對的債權人持有債券規模逾4.5億美元。預料要約結果今日公布。

債權人反對主因，是國臻國際所謂「獨立第三方」身分。青海省投由青海省國資委控股，提出要約的國臻國際是青海省發展投資有限公司（青海發展）於去年12月在香港成立的子公司，青海發展也是青海省國資委的獨資企業，因此債權人認為兩家公司屬同一省級國資委旗下國企，應視為關聯公司。不過，根據港交所《上市規則》，一般不會將中國政府機關視為關連人士。

債權人擔心，國臻國際提出要約相等於透過二級市場收購債券，完成要約後將可能因為持有債券比例高而能左右日後的債權人會議，袒護同屬國企的青海省投，非維護債權人權益。部分債權人上周五（14日）曾於報章刊登公開信申訴，並有數名債權人到中環國金中心派傳單抗議。