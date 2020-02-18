大摩降恒指目標 料表現遜A股

稱港股未到「撈底」時機

該行表示，基於香港對內地遊客的高度依賴，預料未來本港經濟將有甚大的下行風險，據其2018年數據顯示，旅遊收入佔本港生產總值（GDP）的11.5%，是其他亞洲主要國家或地區中佔比最高。該行解釋，由於肺炎病毒爆發全球旅遊活動減少，本地旅遊及零售業均受衝擊，加上連接中港兩地的部分關口已關閉，預計未來數月本地訪客量進一步下跌，目前疫情仍存不確定因素，需視乎疫情的持續時間及政府的經濟支援措施，因此估計今年香港GDP僅有0.5%的輕微增幅。

該行又指出，恒指及MSCI香港分別約有20%及50%的指數收益，是來自本港市場，長期宏觀緊縮的環境，將繼續影響本地的盈利復蘇，預計本港經濟下行對恒指或構成更大壓力。該行估計，零售及銀行業將面臨負面影響；保險業有短期壓力，但長期影響有限，認為一旦疫情爆發達到頂峰其銷售量或出現反彈；該行又繼續看好線上遊戲及與網購相關的股份。