人行料單月3降息 中港股市揚 上證鼠年轉升 恒指受制28000

明報記者 歐陽偉昉

除1年期的MLF外，2月3日金融市場復市當日，人行把7天期和14天期利率均下調0.1厘，即表示人行在半個月內接連下調短期和中期利率。人行昨日進行1000億元的7天期逆回購操作，扣除到期的一萬億元資金，單計逆回購全日淨回籠9000億元。

逆回購昨淨回籠9000億

華泰證券首席宏觀研究員李超指出，降低MLF利率可減銀行中長期負債成本，提供低成本信貸，過去當月LPR降低幅度與MLF一致，即本月很大機會將降息0.1厘。他預期政策利率仍有0.2厘以上的減息空間，為企業降低融資成本緩解疫情帶來的負面冲擊。

華泰：LPR料跟隨降息

人行寬鬆，加上中證監亦在上周末放寬上市公司再融資機制，支持A股繼續向好，上證綜指昨升2.28%報2983點，深成指數升2.98%報11,241點，均已回到農曆新年長假期前的水平。滬深300指數突破4000點，升2.25%至4077點，深圳創業板更再創逾3年新高，升3.7%。外資昨經滬深股通淨流入52.47億元，5個交易日累計淨流入130億元。

上證深成指返新年假前水平

恒指昨日曾高見28,055點，但兩萬八關得而復失，全日升144點或0.52%，報27,959點，國指升94點或0.87%，報10,957點，主板成交金額956億港元，連續兩日不到千億港元。恒指夜期至昨晚11時15分報27,872點，低水88點。

恒指10天線和20天線早前跌穿50天線後，開始掉頭向上（見圖）。而50天線更有望在短期內升穿250天線，做出「終極黃金交叉」。

A股表現向好，中資券商全線向上，海通證券（6837）升6.06%，中信証券（6030）升5.18%。 匯控（0005）和恒生（0011）今午公布業績，昨分別跌0.42%和升0.37%。

黃耀宗：港股續升還看業績

利達LW A.M.基金經理黃耀宗指出，市場已預期人行繼續寬鬆，疫情漸有改善，人行放水未必是港股再升的動力。港股能否繼續上升要視乎公司業績，料後市會在27,600點至28,200點上落。