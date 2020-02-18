宏利：新做醫保保費按年增35%

隨着稅務年度將在3月底完結，預期不少客戶會趕及在今季購買自願醫保。

可扣稅自願醫保推動增長

武漢肺炎在港擴散，紀榮道表示疫情增加代理與客戶的會面難度，不過代理可經電子渠道與客戶接觸，另外疫情引起大眾對醫療保險的查詢，他相信對醫療的需求長遠存在，對今年自願醫保銷情樂觀。至於武漢肺炎引起的索償，他指疫情發展至今不足一個月，涉及金額不是太多，該行已加快理賠效率處理。

宏利昨推出不設分項賠償限額的自願醫保靈活計劃，主要項目扣除自付額外可獲全額賠償，包括大多數基本保障內的項目，其他項目如訂明非手術癌症治療的每年保額為250萬元，相對自願醫保標準計劃為8萬元。保單每年保額為800萬元，終身保額為3200萬元，計劃有22,800元、8000元和不設自付額3個選項。

相對現有靈活產品，新計劃比普通病房、高額保障的靈活計劃貴約三成。市場亦有保險公司推出不設分項賠償限額的自願醫保靈活計劃，保額和保費較宏利計劃為低，紀榮道指該行設最多16%無索償保費折扣，亦有鼓勵客戶達到每日平均步數的計劃，提供最多10%折扣，相信產品有競爭力。