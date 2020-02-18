港跨境管理逾10萬億 北美佔比最高

15.3萬名高資產淨值人士超星洲

報告顯示，香港本地高資產淨值人士（「HNWI」），即擁有100萬美元（約780萬港元）或以上可投資資產的人士數目，於2018年錄得15.3萬人，人數及財富總額均超過新加坡。本港逾15萬高淨值人士，累計財富共有7780億美元，新加坡12.5萬名「HNWI」，累計財富共有6250億美元。惟香港仍遠遜於英國及瑞士，英國有55.6萬名「HNWI」，其資產高達20,080億美元。

於香港進行財富管理的原因方面，最多現有客戶認為專業知識為其原因，佔比接近五成。亦有高達45%的客戶認為產品多樣化為原因，此外近四成客戶選擇本港對資本權利的保障，具體而言，即財富管理的整體保密及資金流入流出的自由度。惟財富科技方面，調查顯示現時正使用AI投資顧問、退休計劃顧問等科技的財富管理公司仍較少，僅佔受訪從業者公司的一至兩成。