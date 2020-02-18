業務1周內急轉壞 國泰提前盈警

林紹波：4月客運力恐續削

國泰表示，原本1月份首三星期的客運表現頗為理想，又以長途航線運載率及收益率較去年同期均有增長。然而隨着疫情愈趨嚴重，業務表現在最後一星期迅速逆轉，且持續明顯疲弱。國泰顧客及商務總裁林紹波形容，今年農曆新年假期是「歷年來最具挑戰」，旅遊需求大幅下滑，隨着全球更多政府對內地旅客實施入境限制，部分措施亦包括香港旅客，大量機位預訂於短時間內被取消。

林紹波又表示，2月及3月期間，國泰已削減約四成的網絡客運運力，較早前公告的削減三成更多。公司會繼續監察市場及配合需求，4月份運力亦有可能會削減，不過貨運運力維持不變。國泰亦特別指出，今年上半年的財務表現極具挑戰，預料中期業績將按年大為遜色；連同去年10月已預2019年下半年表現按年遜色，國泰已連續兩個半年發業績盈警。

國泰本來於2019年中期虧轉盈，純利13.47億元。為應對市道不振，國泰除了大削運力，還要求員工放無薪假。瑞銀估計，多項舉措反映航班需求相當疲弱，預期國泰上半年會虧損24億元，其預測比國泰2017年上半年受對冲燃油失誤而蝕20.51億元還要高。交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅則指出，國泰上半年盈警並不意外，至於會否全年虧損，仍要視乎疫情及需求改善的進度。

太古受累同盈警

此外，國泰亦拖累母公司太古盈警。太古表示，國泰上半年業績大幅低於去年同期，加上疫情對集團其他業務造成較輕微的負面影響，意味太古今年上半年的業績很可能顯著遜於去年上半年。

其他數據方面，國泰1月乘客運載率下跌1.3個百分點至84.7%，運力下跌0.3%；來港客運量較去年同期減少40%，但相對去年11月及12月的46%稍為改善。貸物運載率下跌1.4個百分點至60.2%，貨運運力下跌3.2%，貨物及郵件收入噸千米數跌幅為5.4%。