落實隔離令截查水貨客 澳門13天零確診

澳門在防控輸入武漢肺炎疫情及個案方面，重點放在監控曾經到訪過內地的任何人士（包括從內地入境的人士），當中涵蓋曾到訪過內地的港客及外傭，須接受14天隔離。同時在另一人流往來頻繁的關卡、即對來往珠海拱北及澳門關閘的數萬名水貨客實施截查，並重點監察18間水貨店，進一步控制往來珠澳兩地的人流。當地近日更加強收集情報截查偷渡者。珠海及澳門早已在農曆新年前聯手合作，加強監控措施，防止發燒的訪客到彼此的境內，加上在農曆新年後內地暫停訪澳簽注，基本上令來往珠海及澳門的人流大減。截至昨日，入境人次大降至2.5萬人次，比平日日均逾10萬人次不可同日而語。

伙珠海嚴防發燒訪客入境

儘管澳門各大賭場有相當數目員工在珠海居住，今次亦受當地14天強制隔離措施影響，令復業初期人手不足，致所有賭場及相關配套措施未能全開，但基本保障了賭場設施的營運，不會因為大量人流湧入而提高感染疫症的風險。