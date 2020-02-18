澳門賭場周四重開 金沙料需求小 業界稱只會局部復業 靠港澳客支撐

明報記者 陳偉燊

此前濠賭股已有反彈不少，因此昨日只有銀河娛樂（0027）、新濠國際（0200）及美高梅中國（2282）股價微升，其餘皆下跌，但若以上月20日國家主席習近平公布要抗疫時的收市價計算，濠賭股仍全數未返家鄉（見表）。瑞信發表報告指出，即使賭場重開，但是自由行旅客不獲簽注，加上內地訪客不願乘坐航班增加受感染機會，各省市又實施交通管控，均削弱賭場娛樂的需求，預料到第四季才有望轉向正面發展。該行預期博彩公司首季的EBITDA處於低水平，現價已反映市場過分樂觀。

瑞信料濠賭續弱 第四季才好轉

金沙中國（1928）總裁王英偉接受本報查詢時表示：「會跟政府指令重開賭場，但因為需求未致太多，不會全部開放；酒店亦會視乎需求去配合，需求不高的話會繼續停」。他續稱，始終大家的健康最重要。有見暫停營業15天期間部分客戶轉往新加坡，目前預期澳門業務復業，相信尚有部分香港及東南亞客戶支持。若然疫情在未來兩個月內受控，他預期業界很快恢復。

銀河娛樂（0027）發言人回應稱：「銀娛旗下的娛樂場及貴賓廳將會於20日凌晨零時起作出有限度營運，並將根據客人需求，逐步恢復全面營運。」

同樣地，實德環球（0487）副主席馬浩文亦指出：「20日復業當日，會安排85%賭枱重開及60%人手重投運作，預期來訪人客不多，只會重開部分酒店營運及咖啡店，繼續暫停自助餐，盡量減少人群聚集增加感染」。另因為不少員工平時往返珠海，因此為配合檢疫隔離，需找地方配合有關員工的居住需求，令復業期間人手受限。勵駿創建（1680）主席周錦輝亦明言：「有部分員工往返過內地，需接受檢疫，賭場及酒店不會一次過重開。復業期間會靠本地客支持。」

有業界指禁賭場營運不符法例

此外，澳門的《娛樂場幸運博彩經營法律制度》第一章第六條，規定賭場應全年運作，博彩公司可定每日開放時間，改動營業時間須事前3日通知博監局，僅在政府許可下，博彩公司方可中止娛樂場1日或以上，只有嚴重威脅個人生命才可免除政府的許可。有不願透露身分的業界指出，政府是次決定停止營運15天，在法律上存在問題，需要日後研究。