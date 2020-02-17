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退休穩賺三式

【明報專訊】本地大學生畢業年約23歲，距離普遍退休年齡65歲仍有幾十年。雖然是非常遙遠的距離，但如可趁年輕時養成良好儲蓄習慣，將可輕鬆為退休做好準備。除了強制性的強積金外，以下將提供幾項資產增值招式。

明報記者 黃清瑤

零存整付是一種風險較低的投資產品，由於風險較低回報亦相對較低。它是一套強制性的月供儲蓄計劃，在參加計劃之初，投資者要為自己訂下儲蓄目標以及年期，銀行亦有一定利息回報，回報率會比活期存款高。如果申請人在指定時間內不能存入指定金額，將會視為斷供。銀行會向申請人發還月供款項，但不會得到任何利息回報。

不同銀行提供之計劃及入場門檻有異，申請人宜多作比較，及按個人能力再作決定。截至上周五的資料顯示，以富邦銀行為例，如申請12個月的零存整付計劃，並每月供款2000港元或以上，利息回報為1.4厘，即全期供款2.4萬元，供款期結束可得182元利息。

零存整付的利息雖小，但好處是可以養成儲蓄習慣。而且個別銀行每月最低存款額可低至每月500元，非常適合初出茅廬的大學畢業生。除港元以外，又可選擇澳元、紐西蘭元、加元及人民幣，資料顯示，目前人民幣的利率較其他貨幣高，如選擇36個月儲蓄計劃，息率可達兩厘。如每月供款2000元並儲蓄36個月，即可收利息2245.3元。

月供股票或基金的風險會較零存整付稍高，因股票或基金價格會有波動，但好處就會較多。如一手盈富基金（2800）為1.4萬元。投資者須儲蓄數月才可買到一手盈富，若使用月供股票計劃，每月供款可低至500元。其優勢是可以平均成本法吸納股票，一旦股價下跌，即可低位吸納，反之，股價上升即可買股數會減少。

另外，一些股票又有股息，如盈富基金現時息率約3.32厘、載通（0062）息率有6.14厘、匯豐控股（0005）息率有6.66厘。不過又要注意，即使是月供股票亦會有50元至100元的手續費、個別銀行或劵商會有有存倉費及出售股票的附加費用。特別一提，如果想月供股票又賺到盡，可以信用卡繳費，同時儲分。

複息滾存 回報更豐厚

一般而言，打工仔工作滿60日即要參加強制性強積金供款計劃，僱主及僱員各要供款薪金的5%。不過強制性強積金供款計劃每年上限是3.6萬元，僱員可選擇自願性強積金供款計劃，當中，又分為僱員自願性供款（Employee VC）、特別自願性供款（SVC）及可扣稅自願性供款（TVC）。以特別自願性供款最為自由，僱員可自選受託人，並開設SVC賬戶，再隨心決定供款金額，亦可不定期或不定額供款。最後，亦可隨時提取或轉移強積金累算權益。要留意的是，所提取金額或次數會受個別強積金計劃條款所限，選擇時要留意條款及細則。

而可扣稅自願性供款的亦可自選供款金額、或不定期供款，細則與特別自願性供款近似。不同的是僱員只可在65歲後或合法特別情况下提取，另又可享每年6萬元的扣稅上限。

事實上，愈早開始投資，回報愈豐厚。因在複息效應下，積蓄及回報會愈滾愈大。假設由25歲起，每月自願供款1萬元，年回報為5%，供款10年後本利和為179萬元。即使其後停止供款，將本利以複息繼續滾存，至45歲時，資金已滾存至291.5萬元。

總括而言，退休雖然遙遠，但及早準備可有利提早退休，在選擇產品時應可多方面投資以分散風險。其實，長年期的投資及儲蓄已經可達到平均成本法的效用，所以無論採取任何一種的儲蓄方式，最重要的是持之以恆！

[退休綢繆]

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