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星河明居均呎跌穿1.7萬

【明報專訊】武漢肺炎疫情繼續肆虐，本港樓市表現仍然疲弱，持續以減價成交作為主導，即使沙中線首階段於上周五通車，亦未能對鑽石山港鐵站上蓋的星河明居樓價起刺激作用。屋苑近日因部分業主擴大議價空間而連錄成交，惟平均實呎不足1.7萬元，按月大跌逾一成，重返去年11月水平。

明報記者 歐陽慧恩

美聯物業高級營業經理馬穎鴻指，星河明居雖屬港鐵上蓋物業，但向來放盤量不多，加上業主叫價硬淨，令交投疏落，去年更有兩個月出現零成交，惟農曆新年後，由於疫情擴散，令個別業主願意減價，故踏入2月首兩周暫錄兩宗成交，其中包括C座中層8室，實用517方呎，3房間隔，原業主最初叫價980萬元，其後大幅減價147萬元，以833萬元易手，實呎16112元，減幅約15%，並較市價低約100萬元；另外，D座低層2室，面積517方呎，3房間隔，獲原業主減業45萬元，以905萬元易手，呎價17505元。

不過現時屋苑的放盤量未見增加，仍維持約25個，普遍業主亦不願主動減價，反觀現時準買家因持「執平貨」心態，故還價幅度較大，令買賣雙方拉鋸。代理認為減價盤被市場消化後，屋苑成交將會回落，甚至有機會再現零成交。

凱譽十按銀主盤千萬元易手

其他屋苑亦現低市價成交，其中尖沙嘴凱譽中層H室，實用445方呎，屬兩房間隔，因遭業主多次加按，終淪為十按銀主盤，資料顯示，原業主於去年10月份另有6次加按紀錄，惟最後遭中止註冊，而單位於去年曾以1250萬元放售，雖曾減價100萬元，但因市況淡靜而乏人問津，最終由銀主接手，並在近日以1000萬元售出，呎價22472元，較原主於2015年的1043萬元入市價還要低43萬元。

天宇海確診後3房低見950萬

另外，錄得武漢肺炎確診個案的馬鞍山屋苑天宇海，亦見減價成交，1B座高層D室，實用736方呎，屬3房間隔，以950萬元易手，呎價12908元，據悉業主原叫價1045萬元，最終減價近100萬元將單位易手，並貼近同類型單位的兩年前做價。原業主2010年以543萬元入市，帳面仍升值約75%。將軍澳維景灣畔同錄低價成交，屋苑13座低層D室，實用533方呎，屬兩房間隔，原業主減價40萬元以780萬元成交，呎價14634元，創屋苑2房戶半年低位，原業主則於2004年以228萬元入市，帳面仍升值約2.4倍。

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